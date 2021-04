Leben

Koch-Tipp: So viel kannst du bei 100g Pasta wirklich essen



So viel ergibt 100g Spaghetti wirklich

Es passiert gefühlt jedes Mal – jedes Mal, wenn ich ein Pasta-Rezept publiziere:

Der arme Peter Vogel! Ich gebe die Mengenangabe jeweils pro Person an: 80g als Vorspeise, 100g als Hauptspeise. Gemeint ist das Rohgewicht der Pasta.

Und jedes Mal kommentieren einige Herren (ja, es sind immer Männer), damit würden sie niemals satt.

Nun, ich kenne die Statur vom oben zitierten Peter Vogel nicht. Vielleicht ist er ein 110-Kilo-Muskelberg, vielleicht ist er jemand, der harter körperlicher Arbeit nachgeht, vielleicht jemand, der für den Ironman trainiert. Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, dass ich 177 Zentimeter gross bin und um die 80 Kilo wiege und dass mir 100g Pasta genügen.

Unter anderem weil: Da kommt ja noch Sauce drauf und so.

Und vor allem: Durch den Kochprozess kommt noch einiges an Gewicht dazu, ... oder nicht? Und falls ja, wie viel eigentlich? Machen wir also die Probe aufs Exempel!

Los geht's! 100g Spaghetti:

Bild: obi/watson

Einfach blutte Pasta kochen möchte ich nicht, denn ich möchte sie einigermassen geniessen können. Eine deftige Fleischsauce, die das Gewicht aber gleich vervielfacht, muss jetzt auch nicht sein. Ergo gibt's eine leichtere, aglio-olio-mässige Angelegenheit: 2 Knoblauchzehen, 2 Sardellenfilets, 3 klitzekleine Chilis und etwas Petersilie (nervigerweise hatte es keine flachblättrige, aber das ist ein anderes Thema).

Bild: obi/watson

Bild: obi/watson

WOW. Keine 10 Gramm ergibt das. Okay, vermutlich ist die Küchenwaage nicht die genaueste. Sicher ist aber, dass man von obigen Zutaten nicht dick wird.

Dazu kommt aber noch das olio – so ein paar Esslöffel Olivenöl haben immerhin ein kleines Gewichtli.

Bild: obi/watson

Bisher wären wir also bei:



100g Spaghetti + 7g Zutaten + 38g Öl = 145g.

Kochen wir also die Pasta und dünsten den Knoblauch und Chili und Co. im Olivenöl. Untermischen und essen, NEIN HALT, zuerst noch wiegen:

Bild: obi/watson

277g. Da guckst du.

Fast verdoppelt wurde die Gesamtmenge, die man zu sich nimmt. Und zieht man die Zutaten ab (277g- 45g = 232g), stellt man fest: Das Gewicht der Pasta selbst hat sich mehr als verzweifacht.

Wichtig: Hier geht's nicht um Kalorien. Die Kalorienmenge bleibt die gleiche. Aber: Durch Wasseraufnahme gewinnt die Pasta an Gewicht. Und das Gewicht ist eine der entscheidenden Faktoren bei der Sättigung.

Hier noch ohne Nullstellung an der Waage: Der Teller wiegt 707g, mit Essen 983g – ergo 276g Food. Kommt hin.

Bild: obi/watson

Bild: obi/watson

So. Und nun weiss ich nicht, wie ihr's so habt (und besonders die kommentierenden Peter Vogel et al.), aber zum Mittagessen genügen mir 277g Pasta Aglio e Olio – zumal diese mit einem Beilagensalat gegessen wird und/oder etwas Früchten zum Dessert und Wasser zum Trinken und, hey, ab und an gar mit einem ein Glas Weisswein.

Bild: watson/obi

Viel mehr und ich wäre am Nachmittag unbrauchbar. Und nun stellt euch vor, es wäre eine Carbonara. Oder Fettuccine Alfredo. Oder ein anständiges Fleisch-Ragù. Nein ich bleibe dabei: 80g als Vorspeise, 100g als Hauptspeise pro Person.

Spaghetti aglio e olio: Als Hauptgang genügen mir ... ... weniger als 80g. ... 80g. ... 100g. ... mehr als 100g.

