32 unglaubliche Retro-Bilder von Stars, wie sie in der Schweiz Ferien machten

Auffällig oft auf dem Bürgenstock LU etwa. Und Gstaad. Immer wieder Gstaad, jap. Dort gingen (und gehen) die Stars gerne hin.

Stars, Legenden, Promis – wie man sie kennt ... oder eben genau nicht so kennt. Denn hier kommen Schnappschüsse von Stars von heute und von anno dazumal, wie man sie noch kaum gesehen hat, ... wie sie in der Schweiz Ferien machen.

Oder wusstest du, dass Sophia Loren immer wieder auf dem Bürgenstock zu Gast war?

Na also.

Los geht's, mit ...

Hollywood zu Besuch in Zürich: Ava Gardner und Frank Sinatra bei der Ankunft in Kloten, 1952. Bild: Getty

1964: Marlene Dietrich kauft sich noch ein paar Mitbringsel aus Zürich am Flughafen Kloten. Bild: Getty

Ursula Andress mit ihrer Mutter am Blumenmarkt in Bern, 1964. Bild: Getty

Sophia Loren während eines Fotoshootings auf dem Bürgenstock LU, 1955. bild: getty

Ohnehin hat dieser Ort am Vierwaldstättersee Sophia Loren sehr zugesagt. Später kaufte sie sich gar ein Chalet dort (Bild von 1963). bild: getty

Und hier geht sie auf dem Bürgenstock spazieren, mit Ehemann Carlo Ponti, in den späten Sechzigerjahren. Bild: PR/Ticular

Aber bleiben wir noch husch auf dem Bürgenstock (es ist übrigens ohnehin das 150. Jubiläum des Resorts), denn eine gewisse Audrey Hepburn war ebenfalls Stammgast dort. Hier 1960 beim Tennis. Bild: Getty

Hier gibt sie Autogramme am Fuss des Hammetschwand-Lifts, 1955 ... Bild: Moviepix

... und hier – mit Ehemann Mel Ferrer – nach der Ankunft oben. Bild: Moviepix

Ferien in der Schweiz etwas neueren Datums: Madonna mit Sohn Rocco in Gstaad, Januar 2022. Bild: instagram

Nochmals Gstaad: Diesmal sind es Brigitte Bardot und Gunter Sachs, 1965. Bild: imago

Bollywood-Superstar Ranveer Singh, 2017 in Zürich. Bild: instagram

«Hol den Wagen, Harry»: Fritz Wepper mit Ehefrau Angela beim Fondue Chinoise in Engelberg, April 1983. Bild: Getty Images

Peter Sellers und Catherine Schell (und ein rosaroter Panther, ... aus Gründen) in Gstaad, September 1975. Bild: imago

David Niven im Grand Hotel Dolder, Zürich, 1961. Bild: Getty

Grace Kelly mit ihren Kindern Prinzessin Caroline und Prinz Albert, Gstaad, März 1962. Bild: imago

Drei Dekaden später sind es die britischen Royals, die zu Gast sind. Hier Princess Diana mit ihren Söhnen William (l.) und Harry in Klosters, 1995. Bild: Getty

April 2006: Prince Charles mit Harry und William, wiederum in Klosters. Bild: imago

Sean Connery in St. Moritz, 1981. Bild: Getty

Richard Burton und Liz Taylor in Gstaad, Juli 1971. Bild: Getty

Immer noch Gstaad, immer noch Liz Taylor; hier aber im Juli 1962 mit ihren Kindern Michael Wilding und Elizabeth Liza Todd. Bild: imago

Selfie mit Kuh: Gwen Stefani anno 2014 auf der Durchreise. Bild: instagram

Auf derselben Fahrt entstand dieses Foto: Baby Apollo wird gestillt. Bild: instagram

Der französische Rock'n'Roll-Star Johnny Hallyday mit Freundin Patricia Viterbo auf Spritztour in der Schweiz, April 1962. Bild: Getty

Streng genommen kein Ferienfoto, sondern ein Erinnerungsfoto vom Filmdreh von «On Her Majesty's Secret Service», Oktober 1968. 007-Darsteller George Lazenby, umgeben von seinen Bond-Girls. Von oben links nach rechts: Helena Ronee, Zaheera, Catherine Schell. Sitzend, von links: Anouska Hempel, Julie Ege, Joanna Lumley und Mona Chong. Bild: Getty

Wenn wir schon beim Thema «Bond» sind: Roger Moore mit Tochter Deborah in Gstaad, Dezember 1980. Bild: Getty

David Bowie in Gstaad am Neujahrstag 1986. Bild: Getty

Chrissy Teigen und John Legend, 2016 in Lugano. Bild: instagram

Hollywoodstar Yul Brynner besucht das Dorf seiner Vorfahren, Möriken-Wildegg AG, 1967. Bild: Getty

Rita Hayworth in Gstaad, Januar 1950. Bild: Getty

Romy Schneider in St. Moritz, 1971. Bild: Getty