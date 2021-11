Bild: watson/shutterstock

Aufgedeckt

Es schneit! Erkennst du alle 10 winterlichen Dinge unter den Feldern?

Herzlich willkommen zu einer neuen Runde «Aufgedeckt»!

Heute gab's den ersten Schnee! Passend dazu suchen wir im neuen Aufgedeckt Dinge, die in der kalten Jahreszeit nicht wegzudenken sind. Ob Aktivität, Gaumenschmaus oder Utensil – an diesen 10 Sachen kannst du dich in den nächsten Monaten erfreuen oder zumindest machen sie die Kälte um einiges erträglicher ...

Hinweis vor Spielbeginn: Scrollt bitte nicht zu schnell runter, das Quiz braucht ein bisschen, bis es geladen hat. Sonst kann es zu Überlappungen der Kategorien kommen, das wäre nicht so gut. Falls dies passiert: Reloaden sollte helfen!

Dein Ergebnis Um dein Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Bild die Lösung erraten oder aufgegeben haben.

Und, wie lief's so?





PS: Ideen für neue Kategorien bitte in die Kommentarspalte!

