Einfach die besten Memes und Karikaturen, die Trump genüsslich auf die Schippe nehmen

Obacht, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: Wenn die Tweets in diesem Artikel nicht prompt angezeigt werden, klicke für unseren hilfsbereiten IT-Support auf diesen Link hol dir noch eine Tasse Kaffee oder Tee und scrolle erst dann weiter.

Wie uns der Donald Trump von 2024 vorkommt

Was die New Yorker von Trump halten

Das sind natürlich keine offiziellen Plakate der Stadt New York. Sie wurden bereits 2018 von Trump-Gegnern aufgehängt.

Warum Harris gewinnen wird 😉

In der «Simpsons»-Episode «Barts Blick in die Zukunft», die in den 00er Jahren ausgestrahlt wurde, wird Lisa Simpson zur ersten weiblichen Präsidentin gewählt. Ihr Vorgänger im Amt ist Donald Trump, der ihr einen Schuldenberg hinterlässt. Die Schöpfer der Serie hatten schon im Jahr 2000 geahnt, dass Trump einst Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden könnte.



Wie Trump sich sieht

Wie ihn der Rest der Welt sieht

Wovor sich alle Demokraten fürchten

Was den USA droht

Wie das Rennen um das Weisse Haus begann

Wie es weiterging

Wie es vielleicht endet

Wenn die Wahlzettel ehrlich wären

Team Harris oder Team Trump?

Wenn die US-Präsidentschaftswahlen wie ein Intelligenztest wirken

Okay, schon ein bisschen lustig

Was den USA blüht, wenn Trump wieder gewählt wird

Wenn dir der reichste Mensch der Welt hilft, die Wahl zu kaufen​

Was sich langsam alle fragen

¯\_(ツ)_/¯

Trump in einer Karikatur auf den Punkt gebracht

Warum Trump brandgefährlich ist

Wenn du die perfekte Antwort hast

Wenn sich Trump so loyale Generäle wie «Hitlers Generäle» wünscht

Wenn du Impfgegner und Verschwörungserzähler Robert F. Kennedy zum Gesundheitsminister machen willst

Wer ein noch grösseres Problem bekommt, wenn Klimaleugner-Trump gewinnt

Wer sich am meisten über Trumps Wahlsieg freuen würde

Warum niemand in Europa versteht, warum der Ausgang der US-Wahlen überhaupt knapp sein kann

Wenn du über «dumme Trump-Wähler» lachst

Falls du schon wieder vergessen hast, was Trump im Wahlkampf gesagt hat

Wenn jemand sagt, MAGA sei kein Kult

Wenn deine Wahlkampagne unfreiwillig entlarvend ist

Klingt logisch

Und zum Schluss: Wie es nächste Woche für Trump enden könnte

