Spass

Gesundheit

Was wir sagen und was wir wirklich meinen, wenn jemand krank ist



Was wir sagen, wenn jemand krank ist, und was wir wirklich damit meinen

Sobald das Thermometer unter 10 Grad fällt, geben sich selbst die hartgesottensten aller Menschen gerne mal dem Kranksein hin. Was dann so gesagt wird und was damit aber gemeint ist, sind zwei Geschichten. Es folgt Aufklärung.

Was wir sagen: Bild: watson / shutterstock

Was wir meinen: bild: watson / shutterstock

Die Ausgangslage: bild: watson / shutterstock

Was wir dann sagen: bild: watson / shutterstock

Was wir meinen: bild: watson / shutterstock

Was wir sagen: bild: watson / shutterstock

Was wir meinen: bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Was wir sagen: bild: watson / shutterstock

Was wir meinen: bild: watson / shutterstock

Was wir sagen: bild: watson / shutterstock

Was wir meinen: bild: watson / shutterstock

Was wir sagen: bild: watson / shutterstock

Was wir meinen: bild: watson / shutterstock

Was wir sagen: bild: watson / shutterstock

Was wir meinen: bild: watson / shutterstock

Was wir sagen: bild: watson / shutterstock

Was wir meinen: bild: watson / shutterstock

Was wir sagen: bild: watson / shutterstock

Was wir meinen: bild: watson / shutterstock

Bestimmt hast auch DU einen dieser kranken Typen im Büro Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Und wenn schon Magendarm-Grippe, dann bitte hier: Die schönsten Toiletten der Welt

Abonniere unseren Newsletter