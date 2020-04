Niente mare! Jetzt stehen wohl Sommerferien in der Schweiz an

Kein Ballermann, kein New-York-Trip, keine Wein-Tour durch Spanien. Das Coronavirus dürfte viele Pläne für die Sommerferien 2020 streichen. Es könnte die Chance für den Schweizer Tourismus werden.

Wohin in die Sommerferien? Suchmaschinen-Daten zeigen, dass das Interesse der Schweizerinnen und Schweizer zu möglichen Reisedestinationen jeweils ab April langsam zunimmt. Der Grund war bislang offensichtlich: Wer früh bucht, der bezahlt weniger.

Dieser weit verbreitete Ratschlag ergibt in Zeiten der Corona-Krise wenig Sinn. In vielen Länder gelten nach wie weitreichende Einschränkungen, die das öffentliche Leben und die Einreise betreffen. Noch ist kein Ende in Sicht, nicht mal unter …