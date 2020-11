Spass

7 Drinks mit Aperol, die NICHT Aperol Spritz sind



Noch ne halbvolle Aperol-Flasche rumstehen? Hier 7 Drink-Rezepte dazu Bild: shutterstock

Drink-Rezepte, die *nicht* Aperol Spritz sind, versteht sich.

Ich gehöre offenbar zu einer Ausnahme. Ich mag Aperol Spritz nicht besonders. Kurz zusammengefasst, finde ich den Drink zu süss, zu siruppig. Und will man, dass er gut schmeckt, müsste man einen gehörig guten Prosecco nehmen, was bedeutet, dass er im Verkauf zu teuer würde (zumindest hierzulande). Will man einen erschwinglichen Drink, bekommt man den billigen Sprudel – und jenen süssen, sirupigen Beigeschmack. Der Drink geht nicht auf.

Aber der Baroni kann schreiben was er will – ihr alle liebt nun mal Aperol Spritz. Und deshalb steht nun bei nicht wenigen von euch zuhause eine angefangene Flasche Aperol rum. Bloss ist die Aperol-Spritz-Saison mit ihrer Golden Hour und ihren sommerlichen Temperaturen vorbei. Gesucht sind also Drinks mit Aperol, die nicht Aperol Spritz sind. Bitte sehr:

Aperol & Soda

Aperol

Sodawasser (oder Mineral)

bei Bedarf etwas Zuckersirup​ Ein Old-Fashioned-Glas mit Eiswürfel füllen und mit Aperol und Sodawasser (Mengen nach Belieben) füllen, vorsichtig umrühren. Bei Bedarf mit etwas Zuckerwasser süssen. Mit einem Zitronenschnitz garnieren.

Aperol Ginger Fizz

5 cl Aperol

10 cl Ginger Beer​ Aperol und Ginger Beer in ein mit Eiswürfel gefülltes Wein- oder Collins-Glas geben und vorsichtig umrühren. Bei Bedarf mit einem Rosmarin-Zweiglein garnieren.

Paper Plane Cocktail

3 cl Amaro (z.Bsp. Nonino)

3 cl Aperol

3 cl Bourbon

3 cl frisch gepresster Zitronensaft Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein eisgekühltes Martini- oder Nick-&-Nora-Glas abseihen. Mit einer Zitronenzeste garnieren.

Bittersweet Symphony

4,5 cl London Dry Gin

2 cl Punt e Mes

2 cl Aperol Ein Cocktailglas mit Eiswürfel oder (falls dein Tiefkühlfach Platz hat) im Freezer vorkühlen. Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und umrühren. In das Cocktailglas abseihen, mit einer Zitronenzeste garnieren.

Aperol Mist

3 cl Aperol

3 cl frisch gepresster Zitronensaft

Belgischer Hefeweizen

Aperol und Zitronensaft in ein mit Eiswürfel gefülltes Bierglas geben, umrühren. Mit dem Bier auffüllen, vorsichtig kurz rühren. Mit einem Zitronenschnitz garnieren.

Margarita Veneziana

4,5 cl Tequila Blanco

3 cl Aperol

3 cl frisch gepresster Limettensaft

1,5 cl Orangensaft

1,5 cl Agavennektar

etwas Salz Den Rand eines Champagner-Coupes mit einem Limettenschnitz o.ä. benetzen und etwas salzen. Die restlichen Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In das Coupe abseihen.

Wie bitte? Du magst am Ende Aperol Spritz doch am liebsten? Nun hier wäre die Winter-Version:

Winter Spritz

4 cl Aperol

6 cl Mandarinen- oder Clementinen-Saft

8 cl Prosecco In einem dickbauchigen Wein- oder Spritzglas mit viel Eis servieren.

