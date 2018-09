Spass

7 Feel-Good-Verschwörungstheorien



7 Feel-Good-Verschwörungstheorien, die wir eigentlich verdient hätten

Verschwörungstheorien bauen immer auf Ängsten auf. Und weil wir alle furchtbare Pessimisten sind, fällt es uns leicht, der Angstmacherei zu glauben. Zeit, den Trend umzukehren. Hier sind 7 «Fair»-schwörungstheorien für friedliebende Hippies.

Die Neue Weltordnung kommt, aber besser

Helle Mächte schmieden im Geheimen Pläne, die Menschheit zusammenzubringen und die Übel in der Welt zu bekämpfen. Sie beeinflussen heimtückisch die Politik, um Frieden zu fördern und den Hunger zu beenden, während sie die bösen Kräfte mit unwichtigen Themen in den Medien ablenkt.

Ob UN-Charta, Schweizer Bundesverfassung oder die Liedtexte von John Lennon, überall verstecken sich sehr offensichtlich gute Vorsätze und Botschaften des friedlichen Zusammenlebens, die uns unterbewusst in eine schöne Zukunft leiten sollen.

Echsenmenschen leben friedlich unter uns

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird immer wieder das Gerücht laut, ausserirdische Echsenmenschen hätten uns infiltriert und würden sich als Prominente und Politiker tarnen. Dabei wird eines aber selten erwähnt: Die Echsen haben sich verdammt gut integriert.

Sie leben auf der ganzen Welt, passen sich an lokale Gepflogenheiten an und halten sich (grösstenteils) an die Gesetze. Ausserdem haben sie ein Händchen für die Öffentlichkeit, wenn man bedenkt, wie viele Prominente und Politiker eigentlich Echsenmenschen sind.

Donald Trump will eigentlich mehr Demokratie

Durch sein überzeichnetes, karikatives Verhalten will Donald Trump die Bevölkerung eigentlich nur aufrütteln und politik-interessiert machen. Ausserdem rettet er mit seinen kontroversen Statements die Printmedien vor dem Aussterben, so dass diese weiter ihre Funktion als Überwacher der Mächtigen ausüben können.

Chemtrails sorgen für besseres Wetter

Flugzeuge sprühen Chemtrails, um das Wetter zu beeinflussen? Dieses Jahr haben sie sich richtig ins Zeug gelegt und dem unwissenden Volk einen beinahe wolkenlosen Sommer beschert. Pünktlich vor Herbstanfang haben sie dann wieder Regen zugelassen, um die Pilz-Saison zu retten. SEHT IHR DAS DENN NICHT!

Die NASA wurde gegründet, um arbeitslosen Schauspielern zu helfen

Das Schauspielerleben ist hart. Ständig muss man sich um neue Rollen bemühen und wenn man Pech hat, landet man auf der Strasse.

Die NASA holte die Schauspieler von der Strasse, indem sie diese einstellte, um so zu tun, als würden sie ein grosses Raumfahrtprogramm am Laufen halten und auf den Mond fliegen und so.

Die Illuminaten wollen uns unterbewusst Geometrie beibringen

Sie verstecken ihre Zeichen überall auf der Welt: Der Geheimorden der Illuminaten ... oder Freimaurer? Egal, in der Welt der Verschwörungstheorien sind die sowieso alle gleich.

Auf jeden Fall trainieren sie so die menschliche Mustererkennung, Kreativität, den Umgang mit Zahlen und die Kenntnis geometrischer Formen. Gute Leute.

Der Klimawandel schmilzt Hitlers Versteck weg

Hitler ist nach dem Zweiten Weltkrieg an den Südpol in eine Nazi-Basis unter dem Eis geflüchtet. Das glauben zumindest einige verwirrte Leute. Wurde der Klimawandel von demokratischen Regierungen erfunden, um Hitler aus seinem Versteck zu locken und ihn endlich zur Rechenschaft zu ziehen? Vermutlich.

Nicht positiv, aber genau so wahr: Koala-Verschwörungstheorie Video: watson

