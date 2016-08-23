28 super Surf-Music-Tracks, um deinen Sommer noch etwas zu verlängern Bild: surfclassics.com

Tja, das wären's gewesen, die Sommerferien. Schön war's, schade ist's vorbei: Die Sonne, der Strand, das Meer ... doch halt! Dieses Gefühl kannst du noch ein Weilchen in dir weiter tragen – dank der unvorstellbaren Suggestivkraft der Magie der Musik!

Die Reggae-Tracks von letzthin eignen sich etwa dafür. Oder noch besser: SURF MUSIC, BABY!

Jawohl, Surf, jenes kurlige Subgenre des Rock'n'Rolls, das Anfangs der Sechzigerjahre in Kalifornien erfunden wurde und seither nicht tot zu kriegen ist (und ab und an nicht zu unterschätzende Revivals feiert)!

Surf Music (oder Soundtrack zur Surfer-Subkultur – spezifisch zu jener südkalifornischen Variante, die seit Ende der Fünfzigerjahre sich entlang der Küste an diversen wellentechnisch attraktiven Spots ausbreitete. Dabei gibt es innerhalb dieser Musik zwei Untergattungen: Die gesungene Variante, die mit aufwändigen, mehrstimmigen Arrangements, die ihren Ursprung im Instrumental-Variante, die mit knalligen Gitarrensounds und eingängigen Riffs arbeitet. Vocal Surf Music ist deskriptiv und beschreibt wortreich das Surfer-Leben, während Instrumental Surf Music impressionistisch ist, und die Sensation, auf einer Welle zu reiten, musikalisch umsetzt. (oder Surf Rock o.Ä.) versteht sich als– spezifisch zu jener südkalifornischen Variante, die seit Ende der Fünfzigerjahre sich entlang der Küste an diversen wellentechnisch attraktiven Spots ausbreitete. Dabei gibt es innerhalb dieser Musik zwei Untergattungen:, die mit aufwändigen, mehrstimmigen Arrangements, die ihren Ursprung im Barbershop-Gesang finden, auffällt, und die, die mit knalligen Gitarrensounds und eingängigen Riffs arbeitet. Vocal Surf Music ist deskriptiv und beschreibt wortreich das Surfer-Leben, während Instrumental Surf Music impressionistisch ist, und die Sensation, auf einer Welle zu reiten, musikalisch umsetzt.

«Surfin' USA» von den Beach Boys kennt jeder, oder? Klar – das ist der Überhit der Surf-Musik (wobei man die Beach Boys streng genommen nicht bloss als Surf-Band bezeichnen sollte, denn sie verabschiedeten sich sehr bald von der Surf-Thematik und wurden zunehmend lyrischer und psychedelischer ... ach, die sind eh super – aber ich schweife ab), doch das Genre bietet ein wahres Füllhorn an grossartigen Tracks, die jede Dachterassen-Einladung in eine kalifornische Beach Party verwandeln.

Und ganz wichtig – so tanzt man richtig dazu:

Und hier eine Auswahl an Surf-Klassikern und unbekannteren Party-Perlen! Cowabunga, dude!

Dick Dale and His Del-Tones – «Misirlou»

Dick Dale, King of the Surf Guitar! Als einer der wenigen Surf-Musiker, die tatsächlich surften, kombinierte er arabisch-israelische Melodien mit einem brutalen Gitarrensound, der als stilbildend für den späteren Heavy Metal gilt. Sein Über-Hit «Misirlou» erhielt dank prominentem Einsatz in Quentin Tarantinos «Pulp Fiction» (1994) ein zweites Leben.

Jan and Dean – «Surf City»

Nebst den Beach Boys war es das Gesangsduo Jan and Dean, das erfolgreich den Vocal Surf Sound kuratierte. «Two girls for every boy!» – dieser von Brian Wilson der Beach Boys geschriebener Party-Knaller darf man heute nur noch ironisch geniessen 😉

The Surfaris – «Wipeout!»

Den kennt man. Ganz klar, wir sind hier immer noch bei den Surf-Mega-Hits.

The Beach Boys – «Dance, Dance, Dance»

Es ist schwierig einen einzigen Beach-Boys-Song für eine Playlist auszusuchen, ist doch so viel ihres Frühwerks so was von partytauglich. «Dance, Dance, Dance» ist eines der besten Beispiele. Es könnte aber gerade so gut «I Get Around» hier stehen. Oder «Little Honda». Oder «Surfin' Safari», «California Girls», «Help Me Rhonda», «Little Deuce Coupe» und und und und UND.

The Chantays – «Pipeline»

Eines der schönsten Beispiele des impressionistischen Surf-Sounds, ebenso wie das hier ...

The Sentinels – «Latin'ia»

... aber keinesfalls wie das hier:

The Trashmen – «Surfin' Bird»

Einer der ersten Punk-Songs der Musikgeschichte, 1964 von den so was von passend benannten Trashmen aufgenommen. Und in jüngster Zeit dank «Family Guy» zu erneutem Weltruhm gelangt:

The Belairs – «Mr. Moto»

Gehört seit jeher zum Surf-1x1. Ebenso wie das hier:

The Ventures – «Walk, Don't Run»

The Ventures waren eine der wenigen Instrumental-Bands, die den Abklang des Surf-Trends Mitte der Sechzigerjahre überlebten – dies, weil sie sich ständig musikalisch weiterentwickelten und mitunter psychedelische Alben aufnahmen. «Walk Don't Run» ist aber einer ihrer ganz frühen Klassikern.

Ronny & the Daytonas – «Little GTO»

Nebst Wellenreiten und Surfer-Girls waren Autos der dritte grosse Themenstrang der Surf-Musik, hier exemplarisch von Ronny & the Daytonas demonstriert.

Dick Dale and His Del-Tones – «Hava Nagila»

Wiederum Dick Dale mit seinem Knallhart-Surf-Sound. Hier nimmt er sich ein hebräisches Volkslied vor.

The Fantastic Baggys – «Tell'Em I'm Surfin'»

Die musikalische Umsetzung von «Sch**ss drauf! Gehen wir surfen!»

The Astronauts – «Baja»

Wenn man Surfmusik in zweieinhalb Minuten zusammenfassen müsste, dann mit diesem Hammer-Track hier!

The Pyramids – «Penetration»

Jap, sie hatten kahl rasierte Köpfe. Und dies zu einer Zeit, in der Beatles-Pilzköpfe das A und O waren.

The Sunrays – «I Live For the Sun»

Nimm' diesen Song wieder mal hervor, wenn dich im verregneten Januar der Winter-Blues einholt!

The Lively Ones – «Surf Rider»

Eine weitere Hymne, die ihr zweites Leben «Pulp Fiction» zu verdanken hat.

The Ventures – «Hawaii Five-O»

Die TV-Serie war ein Hit, der Titelsong ein noch grösserer.

The Trade Winds – «New York's a Lonely Town»

Statt New York könnte jede x-beliebige Stadt stehen, die nicht an einem surf-tauglichen Küstenabschnitt liegt. Olten, zum Beispiel.

Tja, Ende der Siebzigerjahre war Punk angesagt. Und nicht wenige Musiker erkannten darin richtigerweise eine Verbindung zum frühen Surf Rock. Das hörte sich dann etwa so an:

The Barracudas – «I Want My Woody Back»

Oder wie folgt:

The Surf Punks – «My Beach»

Die Surf Punks waren eine Gruppe von Surfern, Frisbee-Spielern und Strand-Rumhängern aus Malibu, die Fischernetze und kistenweise Sand als Bühnendeko benutzten. «My Beach», ihr erfolgreichster Song, nimmt den grassierenden Lokalpatriotismus in der südkalifornischen Surfer-Szene aufs Korn.

Derweil, ein paar Meilen südlich, in Orange County, nahm Profi-Surfer-Pionier Corky Carroll in seiner Freizeit Hit-Songs auf:

Corky Carroll & the Cool Water Casuals – «Tan Punks On Boards»

Surfin' Lungs – «Beach Bound»

Aus dem entschieden nichtsurfigen Bracknell bei London kamen die Surfin' Lungs, die entscheidend zum grossen Surf-Revival der Achtzigerjahre beitrugen.

The Treble Spankers – «Enola Gay»

