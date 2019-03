Sport

Fussball

12 fiese Memes und Videos zum Versagen der ZSC Lions und von GC



Bild: KEYSTONE

Die Sportstadt Zürich versagt im Eishockey und Fussball – 12 fiese Memes und Videos dazu

Die ZSC Lions haben gestern in Genf die Playoff-Teilnahme verspielt. Damit ist bereits Anfang März klar: Kein Zürcher Sportklub wird in den grossen beiden Sportarten Eishockey oder Fussball den Schweizer Meistertitel holen. Im Eishockey bleibt der EHC Kloten (ja, wir wissen: aus Kloten und nicht aus Zürich) in der zweithöchsten Liga. Im Fussball droht Rekordmeister GC (ja, wir wissen: aus Niederhasli und nicht aus Zürich) der Fall dort hin. Nur der FCZ hat im Cup die Chance auf einen Pokal.

Und wie das halt so ist, freut sich der grosse Rest der Schweiz über die Zürcher Misserfolge.

Die grossen Ankündigungen der Zürcher Klubs – und was sie wirklich liefern

Die ZSC Lions beim Schlussspurt um die Playoff-Teilnahme

Wie knapp die Zürcher Fussballklubs den Meistertitel verpassen

... es war wirklich sehr knapp

Was sollte bei Titelverteidiger ZSC schon schief gehen?

Zürcher Klubs auf dem Weg zum Erfolg

Wenn die Zürcher etwas wollen, dann bekommen sie es

Wenigstens etwas kann den Zürchern keiner nehmen

Nach 50 Runden ist es Tatsache

Auf der Suche nach dem Erfolgsrezept

Den ZSC hat er ja schon vor dem Abstieg gerettet

Der Spruch, den noch nie jemand brachte

