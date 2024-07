EM 2024 live: Schweiz – England – der Viertelfinal in Ticker und TV

Liveticker

Schweizer Fanmarsch in Düsseldorf geplant +++ Hier gibt es bei Schweizer Sieg Freinacht

Am heutigen Samstag steht der dritte Viertelfinal der Europameisterschaft 2024 an. In Düsseldorf trifft die Schweizer Nati auf England. Obwohl die Vorzeichen aufgrund der historischen Erfolge eigentlich klar sind, ist die Ausgangslage deutlich spannender. Gemäss Buchmacher gehen die Three Lions nur als leichter Favorit in die Partie, Experten wie der englische Ex-Nationalspieler Gary Lineker oder auch der deutsche Weltmeister Bastian Schweinsteiger sehen gar die Schweiz im Vorteil.

Dies liegt vor allem daran, dass die Nati an der EM bisher überzeugende Auftritte zeigte und im Achtelfinal Italien souverän bezwang. Derweil mühte sich England bisher durchs Turnier und wäre in der letzten Runde beinahe am krassen Aussenseiter Slowakei gescheitert. Erst in der 95. Minute sorgte Jude Bellingham per Fallrückzieher für die Erlösung in Form des Ausgleichs. Harry Kane entschied das Spiel dann in der Verlängerung.

Gegen die Schweiz könnte England jedoch ganz anders auftreten als bisher – Gareth Southgate trainierte im Vorfeld der Partie angeblich mit einer Dreierkette, die er in einem Spiel letztmals im September 2022 einsetzte. Es wäre eine Überraschung, sollte der Trainer sein System tatsächlich so grundlegend verändern. Nach den bisherigen Auftritten und der immer lauter gewordenen Kritik, ist es jedoch nicht auszuschliessen.

Auch Nati-Trainer Murat Yakin bewies sich an diesem Turnier bisher als Tüftler, gemeinsam mit Co-Trainer Giorgio Contini hatte er für jedes Spiel die passende Idee bereit. Ob das auch heute so ist, verfolgst du ab 18 Uhr hier im Liveticker und im Stream vom SRF.