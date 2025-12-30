Felix Holder:

«Für alle war der tragische Tod von Diogo Jota und seinem Bruder ein Schock. Immer wieder beeindruckend, wie die Anfield Road und ihr Motto ‹You'll Never Walk Alone› hier die Fussballwelt und die eigene Mannschaft auffängt.



Wer sich noch ein paar weitere Jahre zurückerinnert, weiss vielleicht auch noch, dass es einen ähnlichen Moment gab als Cristiano Ronaldo's Sohn bei der Geburt verstarb und die Liverpool-Fans im Spiel gegen Manchester United in Anlehnung an seine Rückennummer nach 7 Minuten ebenfalls ‹You'll Never Walk Alone› sangen.



Für mich sind das die schönsten Sportmomente, da sie zeigen, dass der Fussball/Sport viel mehr ist, als nur das Spiel an sich.»