Das sind die schlimmsten Hurrikans, Zyklone und Taifune der Geschichte



Bild: EPA/ESA

Das waren die stärksten und tödlichsten Stürme in der Geschichte

Hurrikan «Michael» war einer der stärksten Stürme in der Region seit Messbeginn. Er traf mit 250 km/h auf die Küste Floridas und hat grosse Zerstörung verursacht. Doch seit Messbeginn gab es noch weitaus heftigere Tropenstürme.

Hurrikan «Michael» ist der zweitstärkste Hurrikan dieses Jahres. Was das in der betroffenen Region bedeutete, drückte der Abgeordnete Neal Dunn so aus: «Es sieht so aus, als wäre in jedem einzelnen Block eine Bombe hochgegangen.»

Doch seit Messbeginn gab es weltweit noch einige Stürme, die weitaus schneller über das Land hereinzogen und Tod und Verwüstung brachten.

Wir haben in die Geschichtsbücher der tropischen Stürme auf der ganzen Welt geschaut, sprich Hurrikans, Zyklone und Taifune. Der Unterschied zwischen den Stürmen ist lediglich die Region, wo sie auftreten, wie folgende Karte zeigt:

Und damit zur Übersicht der heftigsten tropischen Stürme der Geschichte:

Die höchsten Windgeschwindigkeiten

1. Hurrikan «Patricia» – 345 km/h Bild: wikimedia

Jahr: 2015

Region: US-Westküste

13 Tote

2. Hurrikan «Allen» – 305 km/h

Jahr: 1980

Region: Karibik, Mexiko, Süden von Texas

269 Tote

3. Taifun «Tip» – 305 km/h wikimedia

Jahr: 1980

Region: Philippinen, Korea, Japan

99 Tote

4. Hurrikan «Labour Day» – 295 km/h Bild: wikimedia

Jahr: 1935

Region: Bahamas, Südosten der USA

423 Tote

5. Hurrikan «Gilbert» – 295 km/h bild: wikimedia

Jahr: 1988

Region: Südamerika, Mittelamerika, Südliche USA

318 Tote

Die tödlichsten Stürme

Bei den Zahlen zu den tödlichsten Stürmen aller Zeiten ist Vorsicht geboten. Die Zahlen der Toten sind oftmals ungenau und können je nach Quelle bis im fünfstelligen Bereich variieren.

1. Zyklon Bhola – 500'000 Tote bild: wikimedia

Jahr: 1970

Region: Heutiges Bangladesch

Max. Windgeschwindigkeit: 240 km/h

2. Taifun Haiphong – 300'000 Tote

Jahr: 1881

Region: Vietnam, Philippinen, China

Max. Windgeschwindigkeit: Unbekannt

3. Hooghly-River-Zyklon – 300'000 Tote bild: wikimedia

Jahr: 1737

Region: Indien und Bangladesch

Max. Windgeschwindigkeit: Unbekannt

Der Hooghly-River-Zyklon ist auch unter dem Namen Kalkutta-Zyklon bekannt, weil er fast die ganze Stadt zerstörte. Als die Kunde von der grossen Katastrophe in Europa ankam, war die Meldung so verfälscht, dass man zuerst glaubte, dass ein Erdbeben die Schäden verursacht hätte.

4. Zyklon Nina – 230'000 Tote wikimedia

Jahr: 1975

Region: China, Taiwan

Max. Windgeschwindigkeit: 250 km/h

5. Zyklon B0B – 150'000 Tote Bild: wikimedia

Jahr: 1991

Region: Bangladesch

Max. Windgeschwindigkeit: 260 km/h

Weitere Rekord-Stürme

Zyklon «Hyacinth» – grösste Niederschlagsmenge Bild: wikimedia

Die betroffenen Menschen mussten sich wie in einer biblischen Geschichte vorkommen: Als der Zyklon «Hyacinthe» 1980 auf die Insel Réunion traf, brachte er in einem Zeitraum über 14 Tage insgesamt 6083 Millimeter Niederschlag. Dabei erreichte er Windgeschwindigkeiten von lediglich 120 Stundenkilometern. Die Todesopfer waren vergleichsweise gering, 25 starben an den direkten Folgen. Allerdings verloren Tausende ihre Häuser und Lebensgrundlage. Denn riesige Ernten an Früchten und Gemüse wurden zerstört, so ergab sich ein Gesamtschaden von ungefähr 125 Millionen Dollar.

Zyklon «Mahina» – höchste Sturmflut Bild: unbekannt

Die grösste jemals aufgezeichnete Sturmflut wurde hingegen in Australien im Jahr 1899 gemessen. Der Zyklon «Mahina» brachte Sturmfluten in der Höhe von bis zu 14,5 Metern mit sich. Er gilt mit über 300 Todesopfern als tödlichster tropischer Sturm Australiens.

So sieht es im Auge eines Hurrikans aus Video: watson/nico franzoni

Hurrikan «Florence» im September 2018

