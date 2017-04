Egal, wie oft ihr mich fragt: Ich mag keine verdammten Insekten essen Bild: shutterstock

Jüngst, in meiner Inbox: «Einladung zum Gourmet-Insekten-Diner im Tropenhaus!» Es vergeht gefühlt kaum ein Tag, in dem ich nicht aufgefordert werde, irgendwelche Krabbelviecher zu essen. Der Hintergrund: Ab dem 1. Mai 2017 hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen ausgewählte Insekten als Nahrungsmittel erlaubt. Der erste Insekten-Vertrieb der Schweiz steht. In den nächsten Wochen bereits werden Heuschrecken, Mehlwürmer und andere Anthropoda in den Regalen des Grossverteilers zu finden sein.

Bild: coop.ch

Und … weshalb eigentlich? Aufgeführt werden «hochwertige Proteine», «nachhaltige Zucht» und «zukunftsgerichtete Lebensmittelherstellung». Und dann wird das alles natürlich noch mit «trendiger Innovation» und «neuen Geschmackswelten» aufgelockert und mit aufwändigen Testessen schmackhaft gemacht, bei denen Gault-Millau-Köche Viergänger mit «Delikatess-Insekten» zubereiten ... SAGT' MAL IST EUCH EIGENTLICH LANGWEILIG?

Okay, okay, nehmen wir mal an, du hast dir, um deine Kreativität und Einzigartigkeit zu untermauern, einen Bart wachsen lassen. Schön. Ebenfalls hast du dir deine Kleider akribisch genau zusammengestellt, um zu demonstrieren, dass dir Kleider schnurzpiepegal sind. Auch hast du dir Quinoa gekauft und auch Goji-Beeren und diese sogar mal zu Kochen versucht, und du schwärmst auch artig davon, wenn deine weniger weltoffenen Bekannten fragen, wie das eigentlich so schmeckt.

Blöd nur, dass alle anderen inzwischen auch Bärte haben und Brocki-Kleider tragen und Quinoa-Mungbohnensprossen-Salat zum Mittag holen. Schnell! Schnell! Ein neuer Trend muss her! Du brauchst wieder was, zum drüber Diskutieren, zum auf Social Media posten. Etwas, das vielleicht ein wenig edgy ist und zu dem man, nach Durchsicht ein paar schneller Fakten, ein wenig klugscheissen kann.

Und postwendend ist da die freie Marktwirtschaft zur Stelle, die weiss, wie man modernen, aufgeschlossenen Konsumenten etwas, nach dem niemand verlangt hat, vertickert: Nachhaltigkeit. Gesundheit. Weltweit essen zwei Milliarden regelmässig Insekten, imfall.

Nö. Ich überlege mir, ob es nicht gar ein Affront gegenüber diesen zwei Milliarden Afrikanern, Südamerikanern und Asiaten ist, dass wir verwöhnten, wohlstandsverwahrlosten, selbstverliebten Europakalifornier diesem Trend aufsitzen. Die Wenigsten unter euch werden auf Insektenkost umsteigen und damit der Welt einen spürbaren ökologischen Dienst leisten. Aber alle, die es machen, werden sich dabei hip und cool fühlen und davon auf Instagram berichten und nebenbei auf die Primitivlinge runterblicken, die weiterhin auf Muskelfleisch furzender Säugetiere setzen, welche die Klimaerwärmung begünstigen.

Hey, ich stelle hier gar nicht in Abrede, dass Insekten als Lebensmittel einen viel tieferen Ressourcenverbrauch gegenüber der herkömmlichen Fleischwirtschaft vorweisen. Keine Frage. Trotzdem wird hier einmal mehr ein Lifestyle-Produkt in Nachhaltigkeit verpackt, um ein flauschiges Wohlfühlen zu verkaufen.

Bild: EPA/ANP

Ausserdem: Es gruust mich. Bei «Krabbelküche» denke ich an ein Etablissement, das wegen Hygienevorschriften dicht machen muss, nicht an ein Gourmet-Essen. Ja, vielleicht bin ich kulturell verblendet. Von mir aus. Ist so: Ich verspeise Häschen und Lämmer aber Katzen und Hunde nicht. Ich essen Gänseleber aber keine Stierhoden. Ich habe Alligator und Murmeltier gegessen, habe aber keine Lust auf Affe oder – eben – Insekten.

Und schliesslich fühle ich mich an meine rüstige Grossmutter erinnert, die zu sagen pflegte, «Wenn du ein Tier mit dem Fuss zerquetschen kannst, solltest du's auch nicht essen».

Sie ass Steak.

Umfrage Insekten essen? Ja, gerne!

Nein, danke!

Abstimmen 1,349 Votes zu: Insekten essen? 41% Ja, gerne!

59% Nein, danke!

Hol dir den Food-Push aufs Handy! Mmmh, jaaaaa, du willst ihn! Zu viele Ostereier übrig? Hier kommen 6 leckere Rezeptideen, wie du sie verwerten kannst Wir haben das BESTE. GUETZLI. EVER. ermittelt. Es war harte Arbeit Wenn Armeerationen von Sterneköchen zubereitet würden ... 21 klassische Bistro-Gerichte, die beweisen, dass Frankreich La Grande Nation ist Starkoch Gordon Ramsay bewertet User-Rezepte auf Twitter – und dein Tag ist gerettet 😂 Kein Nachschlag! So sahen die letzten Mahlzeiten von Mördern aus UND NUN: 23 superfeine US-Gerichte, die nicht Hamburger oder Hotdogs sind Heikler Esser? Innereien? Rosenkohl? Bei diesen 39 Fragen musst du Farbe bekennen Der neue Trend heisst: Frühstück in Tassen. Ich hab's getestet. Leider. Willst du für Gäste kochen? Ich hätte da ein paar Tipps ... Könner in der Küche? Schau erst mal, wie viele dieser Gerichte du im Griff hast! Wenn Foodporn zu Sado-Maso wird: Würdest du's essen? Weil du es dir verdient hast: Die 21 besten Comfort Foods für die kalten Tage Und NUN: Comfort Food, die Vegi-Edition! Superfood ist gar nicht so super wie ihr alle tut 22 mexikanische Gerichte to #MakeMexicoGreatAgain Hello, Foodporn! Das treiben 16 Spitzenköche auf Instagram Mit diesen Menüs kriegst du sie oder ihn rum Wenn das die Food-Trends für 2017 sein sollen, kann man sich gleich die Kugel geben Und NUN: 23 foodpornöse Schokoladen-GIFs zum Drübersabbern Bist du Gourmet und Kenner? Wie viele dieser 100 Gerichte hast du schon mal gegessen? Das beste Pesto der Welt ist ... DEINS. Und es geht ganz einfach – You Can Do It! Ich habe mich mit Kurkuma-Milch gesund getrunken und du solltest es auch tun Ich habe Murmeltier gegessen und nun wollt ihr bestimmt wissen, wie das so war Fleisch oder Fruchtfleisch? Erkennst du dein Essen in der Nahaufnahme? Waaaasss, die Briten können nicht kochen? Das ist 29-mal gelogen! Schweizer Retro-Food oder das moderne Gegenstück: Was hättest du lieber? Weshalb Schweinefleisch am Ende eben doch GROSSARTIG ist Würdest du diesen blauen Hamburger essen? Und diese 13 anderen bunten Skurrilitäten auch? Geständnis: Ich esse Erdnussbutter direkt aus dem Glas. Wie Joghurt. Ihr so? Wie dick machen diese Dickmacher wirklich? Hier das krasse Kalorien-Quiz! 11 Food-Trends, die ich mir in der Schweiz WIRKLICH wünsche 15 appetitliche Tipps, um deinen Pasta-Alltag zu verbessern Carbonara – vermutlich hast du sie dein ganzes Leben lang falsch gemacht Alle Artikel anzeigen

Hast du den Food-Push? Musst du haben! So geht's: Bild: watson

Schau mich an! Mich, willst du also ESSEN??? Hast du kein Herz???

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo