Mit diesen Menüs kriegst du sie oder ihn rum

«Oh verdammt ist das geil» – Hand hoch, wer dieses Gefühl kennt? Ach, wo denkt ihr denn hin?! Ich rede hier natürlich vom Essen! Vom Moment, in dem man merkt, dass der Happen, den man soeben in den Mund getan hat, sowas von guuuuut ist. Und manchmal ... tja, manchmal ist es eben so guuuuut, dass daraus, naja, mehr entstehen kann.

Okay, mal ganz praktisch: Dein Schwarm kommt vorbei; du willst was kochen; aber vor allem soll es Sexytime geben, Baby! Also braucht es Essen, das obiges «guuuut»-Gefühl aufkommen lässt. Nicht allzu aufwändig in der Zubereitung sollte es sein, denn Smalltalk und Flirt nebenbei muss drin liegen. Und ein Viergänger sollte es auch nicht sein, denn man und frau will ja zur Sache kommen – und nicht gerade von Völlegefühl erschlagen werden.

Aber zuerst mal:

Mach ihr oder ihm einen Drink! Bild: Shutterstock

Einen Cocktail. Nichts Kompliziertes. Nichts mit zerstampften Minzeblättern oder pürierten Pfirsichen. Nichts mit zu vielen Zutaten. Nein – classy and classic: Biete einen Dry Martini an. Oder einen Daiquiri oder einen Gimlet. Alle Rezepte hier:

Oder sonst machst du einen guten Cava oder einen Champagner auf. Nein, keinen Prosecco; dies ist kein Firmen-Apéro.

Bild: shutterstock

Nun: Hunger!

«Iris lud mich zum Nachtessen ein. Sie kochte mir eine Minestrone. Ich war hin und weg. Ich frage mich noch heute, was das denn für ein Liebestrank gewesen sein muss, den sie da brühte.»

Tja, somit ist eine mögliche Variante eines Rumkrieg-Menus schon verraten: Herzhaftes Comfort-Food versetzt den Angebeteten oder die Angebetete in Wohlfühllaune. Du könntest etwa Folgendes kochen:

Minestrone! Bild: shutterstock

Hier ein gutes Rezept dafür. Oder, immer gut:

Rezeptvorschläge und wie man Risotto richtig kocht, findest du hier:

Für den Anlass empfehle ich ein schlichtes Champagner-Risotto. Oder dieses hier mit in Butter gebratenen Jakobsmuscheln:

Und dazu gutes knuspriges Brot und einen Salat.

Ach ja, Stichwort Salat: «You don't win friends with salad», heisst es doch so schön. Jein, muss man hier sagen, denn die Variante «irgendwas Geiles + ein knackiger Beilagensalat» funktioniert imfall sehr, sehr gut. Beachte dabei aber bitte Folgendes: Vergiss alle French Dressings und andere Fertigsaucen und nimm stattdessen gutes Olivenöl, frischen Zitronensaft und etwas Salz. Oder statt Zitronensaft Sherry-Essig aus Jerez.

Und welchen Salat denn? Zwei Vorschläge:

Baby-Lattich mit Erbsen, Basilikum und Feta Bild: obi/watson

Oder:

Fein geschnittener Fenchel mit Radiesli und Koriander Bild: obi/watson

Oder du machst den Salat zur Hauptattraktion! Dies hier heisst nicht umsonst ...

... the easiest, sexiest salad in the world! Bild: systemreset.co.uk

Jap, das sind frische Feigen, mozzarella di bufala und prosciutto crudo di San Daniele. Dazu etwas grob gezupftes Basilikum, Olivenöl, guten Aceto Balsamico, Salz und schwarzen Pfeffer und ganz wenig flüssiger Honig. Oh f*** yeah!

Tja, wenn man sich’s überlegt, ist leckeres Apéro-Zeugs, gutes Brot und Wein eigentlich sexy genug. Liegt auch nicht allzu schwer im Magen (man hat ja noch was vor).

Geht also zum Comestibles eures Vertrauens und besorgt euch einige Delikatessen aus mediterranen Gefilden.

bild: obi/watson

Und wisst ihr was?

Ein guter Büffel-Mozzarella mit getoasteten Pinienkernen und so ... Bild: obi/watson

… hmm, jap, das hat was.

Oder das hier:

Brie-Crostini mit Feigen und Rosmarin Bild: dearguts.com

Hey, oder das hier: Das. Beste. Vegetarische. Gericht. Aller. Zeiten.

Caponata! Bild: Shutterstock

Ich sag's nochmals: Ich bin kein religiöser Mensch, doch Caponata kommt meiner Vorstellung vom Paradies schon verdammt nahe. (Rezept hier.)

Okay, vielleicht doch was Warmes? Natürlich: Pasta (weiterhin mit obig genannten Beilagensalaten). Nun, the sexiest pasta dish ever ist und bleibt:

Spaghetti aglio, olio e peperoncino Bild: watson/obi

Ja, es ist egal, dass hier Knoblauch drin ist. Erstens muss man nicht zu viel davon nehmen und zweitens esst ihr ja beide davon. Und eh: Zähneputzen? Kännsch?

Ein weiterer Sexypastavorschlag:

Spaghetti con funghi galleti Bild: watson/obi

Während die Pasta kocht, ein paar grosszügige Handvoll geputzte Eierschwämme (die grösseren darunter ev. halbieren) mit einer halben, fein geschnittenen Knoblauchzehe und etwas gezupftem Thymian in ein wenig Olivenöl und Butter sehr kurz scharf anbraten. Dabei etwas salzen. Etwas Weisswein (den, den ihr gerade am Trinken seid) oder etwas Zitronensaft dazugeben und vom Herd nehmen. Wenn die Pasta al dente ist, abgiessen, dabei ein paar EL Pasta-Wasser den Pilzen beigeben und alles mit einem EL geriebenem Parmesan und etwas frisch gemahlenem Schwarzen Pfeffer mischen. She’ll/he’ll WANT you after this.

So. Und nun für alle, die erst bei einem rechten Stück Fleisch erotisch werden: Keep it simple.

Steak and Salad, baby! Bild: obi/watson

Ein gutes Stück Bio-Hohrücken; etwas Olivenöl daran; in der Grillpfanne auf beiden Seiten scharf anbraten (knapp 30 Sekunden pro Seite); von der Pfanne nehmen und in Alufolie gewickelt stehen lassen, während du den Salat vorbereitest, Brot schneidest, den Tisch fertig deckst und weiterhin mit deinem Gast flirtest. Am Schluss nochmals kurz auf die weiterhin sehr heisse Grillpfanne legen, etwas salzen und mit einem Zitronenschnitz servieren.

Und zum Dessert kommt eigentlich nur etwas in Frage because chicks love chocolate :

Ob gross oder klein, wichtig ist nur, dass er einen weichen Kern hat.

Essen, dabei einander tief in die Augen schauen und schmutziges Zeugs denken. Herzlichen Glückwunsch!

