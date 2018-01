Und sie trinken Reinigungsmittel – als sei es ein Zaubertrank Gottes

Angehende russische Piloten drehen halb nackt ein Discovideo – und sorgen für Eklat

Nur mit Unterhose und Mütze bekleidet lassen sie die Hüften kreisen: Angehende Piloten einer renommierten Hochschule in Russland haben ein Musikvideo parodiert – und müssen nun um ihre Karriere fürchten.

Wer Pilot in Russland werden will, bewirbt sich an der Hochschule für zivile Luftfahrt in Uljanowsk. An der Wolga werden seit 1935 Piloten ausgebildet. Nun macht das renommierte Institut landesweit Schlagzeilen. Dabei geht es allerdings weniger um die Erfolge der Studenten in der Luft, sondern um das, was im Wohnheim der Pilotenanwärter abgeht, wenn sie keinen Unterricht haben.

Im russischen Facebook Vkontakty ist in der vor allem bei jungen Nutzern beliebten Gruppe MDK vor drei Tagen …