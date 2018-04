Sport

Eishockey

Swiss League: Rapperswil gewinnt im Playoff-Final gegen Olten und legt vor.



Swiss League, Playoff-Final, Spiel 3 Rapperswil – Olten 3:1 (0:0, 0:1, 3:0), Serie 1:1

Bild: KEYSTONE

Die Lakers beenden ihre Torflaute und legen im Final gegen Olten wieder vor

Wie schon zuletzt in Olten ist auch das dritte Finalspiel zwischen den Lakers und den Solothurner «Powermäusen» eine zähe Angelegenheit. Im ersten Spielabschnitt treten die Gastgeber äusserst dominant auf, scheitern aber immer wieder am brillanten Matthias Mischler im Oltner Tor.

Diese Tatsache bleibt auch nach der ersten Pause unverändert. Auch in Überzahl können die Rapperswiler ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Im Gegenteil: Cedric Schneuwly bringt die Gäste per Shorthander in Führung.

Das Geduldspiel der Lakers wird dann aber doch noch belohnt. Nach 107 Minuten Torflaute gegen Olten gleicht Fabian Maier die Partie mit einem satten Slapshot von der blauen Linie wieder aus. Michael Hügli (54.) und Martin Ness drehen dann die Partie endgültig zugunsten der Rapperswiler. Insbesondere der Treffer Hüglis ist sehenswert.

Damit legt das Team von Jeff Tomlinson wieder vor und geht mit einer 2:1-Führung in das vierte Spiel in Olten. (abu)

Telegramm

Rapperswil-Jona Lakers - Olten 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

5145 Zuschauer. - SR Müller/Tscherrig, Altmann/Fuchs.

Tore: 22. Schneuwly (Fröhlicher/Ausschluss Wyss!) 0:1. 47. Maier (Mason, Mosimann) 1:1. 54. Hügli 2:1. 57. Ness (Hügli, Mosimann) 3:1.

Strafen: 4mal 2 plus 10 Minuten (Rizzello) gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 8mal 2 Minuten gegen Olten.

PostFinance-Topskorer: Aulin; Haas.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Gähler, Berger; Iglesias, Schmuckli; Sataric, Maier; Geyer, Büsser; Aulin, Knelsen, Rizzello; Mosimann, Mason, Hügli; Hüsler, Ness, Primeau; Profico, Lindemann, Casutt.

Olten: Mischler; Rouiller, Grieder; Lüthi, Bucher; Fröhlicher, Zanatta; Bagnoud, Barbero; Truttmann, Sharp, McClement; Muller, Mäder, Horansky; Haas, Schirjajew, Wyss; Huber, Schneuwly, Rexha.

Bemerkungen: Die Rapperswil-Jona Lakers ohne Brem (verletzt), und Morin, Olten ohne Ihnacek (beide überzählige Ausländer) sowie Ulmer (krank). - Pfostenschuss Aulin (29.). Timeout Olten (57:40) und ab 57:01 ohne Torhüter. (sda)

