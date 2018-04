Dario Meyer für zwei Jahre nach Davos – Helbling nach Rapperswil?

Sport

Doch noch ein Transfer für den HC Davos: SCB-Stürmer Dario Meyer kommt für zwei Jahre. Timo Helbling könnte hingegen zu den Lakers wechseln.

Wegen des anstehenden Baus der zweiten Trainingshalle muss das Budget strikte eingehalten werden. Der monetäre Spielraum für Neuverpflichtungen ist also eng. HCD-Trainer und Sportchef Arno Del Curto kann also nicht mehr in den Edel-Boutiquen einkaufen. Er sieht sich auf den Transferwühltischen um. Und ist fündig geworden.

Vom SC Bern kommt für zwei Jahre Stürmer Dario Meyer (21). Der SCB-Junior verbrachte ein Jahr in Nordamerika (2015/16) und bewährte sich auf höchster Juniorenstufe. Aber beim SCB ist er nach der Rückkehr ein Hinterbänkler geblieben. Diese Saison kam er in insgesamt 49 Einsätzen auf 4 Punkte und wurde zwischendurch in die Swiss League zu Langenthal abgeschoben (12 Spiele/9 Punkte).

Wenn einer dem talentierten Schillerfalter Beine machen kann – dann ist es Arno Del Curto.

Auf dem Transferwühltisch sind jetzt auch die Klotener – mit dem Abstieg sind ja alle Verträge ausgelaufen. Die ersten Gespräche um die Aufteilung der sportlichen Konkursmasse Klotens laufen.

Zur «Konkursmasse» des Absteigers gehören auch «Wertpapiere»: die Verträge der Neuzuzüge, die in Kloten für den Fall eines Verbleibes in der NLA unterschrieben haben. Sie sind vor allem für die Rapperswil-Jona Lakers interessant.

Zugs unsanfter Riese Timo Helbling (36) taucht in den Planspielen als perfekter Ersatz für den kräftigen Kultverteidiger Cyrill Geier (37, Rücktritt) auf und Langenthals Jeffrey Füglister (28) könnte Michael Hügli (22/zu Biel) ersetzen.

Lausannes Trainer Ville Peltonen interessiert sich für Biels Nicolas Steiner (26), der sich nach Klotens Abstieg eine neue NLA-Bleibe suchen muss. (kza)

