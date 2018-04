Sport

FCZ-Pyros verletzen zwei 10-jährige Buben beim Zürcher Derby



FCZ-Pyros verletzen zwei 10-jährige Buben beim Zürcher Derby

Beim Fussballderby FCZ-GC vom Samstagabend wurden zwei Kinder an den Händen verletzt, als FCZ-Anhänger zu Spielbeginn Fackeln abbrannten. Dies meldet die Stadtpolizei Zürich.

Um 19.00 Uhr wurden in der Südkurve des Letzigrundstadions - Platz der FC-Zürich-Anhänger - rund 100 Handlicht-Fackeln abgebrannt. Gemäss der Polizei hielten sich zu diesem Zeitpunkt zwei 10-jährige Knaben, in Begleitung eines Erwachsenen, zuoberst in der Kurve auf. Aus ungeklärten Gründen wurden die Buben von Fackeln getroffen und erlitten Verbrennungen an den Händen.

Sie wurden von der Begleitperson sofort zur Behandlung ins Spital gebracht. Einer der Buben musste vorsorglich über Nacht dort bleiben. Der zweite Knabe konnte nach ambulanter Versorgung das Spital wieder verlassen. Gemäss Auskunft der Ärzte dürften die beiden keine bleibenden Schäden davontragen. (aeg)

