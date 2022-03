Corona war gestern, heute ist Putin ihr Held

«WACHT ENDLICH AUF»: Was 5G mit dem Hirn einer Verschwörungstheoretikerin macht

Das könnte auch bei uns bald Realität werden. Bis Ende Juli sind in der Schweiz zehn weitere Corona-Demonstrationen in allen Landesteilen geplant.

Das Dilemma der Coronaleugner und Impfgegner wurde Ende Februar manifest. Bei einer Demonstration im niedersächsischen Gifhorn gegen die Corona-Massnahmen sprach Bodo Schiffmann, eine zentrale Figur der Corona-Leugner-Szene in Deutschland, nicht nur über die Pandemie, sondern auch über den Ukraine-Krieg.

Auch der Sektenchef Ivo Sasek sieht die Schuld beim Westen. In einem Video bezeichnet er die ukrainische Regierung als Putschregierung. Dem Westen drohe eine Katastrophe. Kriegsbilder kommentierte er mit den Worten: «So könnte man bald ganz willkürlich auf dich schiessen. Die Pilze könnten sich plötzlich über unseren eigenen Köpfen ausbreiten. So könntest auch du bald auf der Flucht sein.»

Deshalb kann der Krieg kein richtiger Krieg sein, sondern ein Befreiungsschlag, der die gefrässige Nato in ihre Schranken weisen soll. So einfach geht Politik, wenn man die Realität den eigenen ideologischen Verblendungen anpassen muss.

Weil dies schmerzt, ja richtig kränkt, kann nicht sein, was nicht sein darf. Also muss ein neues Thema her, das man mit Wut und Empörung bewirtschaften kann. Was liegt da näher, als das Thema, das derzeit alles dominiert? Also dem Ukrainekrieg.

Zurück bleiben eine zerbröselnde Ideologie und ein sich verflüchtigender Lebensinhalt. So wie Coronaleugner und Massnahmenkritiker aus dem Nichts aufgetaucht sind, verschwinden sie wieder in der Bedeutungslosigkeit.

Mit einem Knall stehen Corona-Aktivisten einsam und verloren auf der Politbühne. Angesichts der Bomben und Granaten will kaum einer mehr den Klang der «Freiheits»-Trychler hören. Fertig lustig mit den grossen Happenings auf der Strasse, den Treffen der unheimlichen Patrioten. Alles, was die Skeptiker ausgemacht hat, bricht weg.

Vereinzelte Massnahmengegner und Corona-Skeptiker demonstrieren gegen die Corona-Massnahmen der Regierung, aufgenommen am 12. Februar 2022.

Vereinzelte Massnahmengegner und Corona-Skeptiker demonstrieren gegen die Corona-Massnahmen der Regierung, aufgenommen am 12. Februar 2022. Bild: keystone

Für die Coronaskeptiker und Massnahmengegner ein Schock. Standen sie zwei Jahre lang im Zentrum der öffentlichen Diskussion, finden sie sich unversehens im Abseits wieder. Sind ihre Demonstrationen auf ein paar Hundert geschrumpft, gehen Zehntausende wegen des Kriegs in der Ukraine auf die Strasse und setzen ein Zeichen für den Frieden.

Eigentlich hätte ich anlässlich des anstehenden Weltfrauentages in dieser Ausgabe von «MoneyTalks» einen Artikel über Gender-Smartes Anlegen schreiben wollen. Aber in Anbetracht der Ereignisse und der damit verbundenen humanitären Katastrophe ist es wesentlich wichtiger, darüber zu sprechen, was der Angriff Russlands auf die Ukraine für deine persönlichen Finanzen bedeuten könnte.