Der neue Tempel ist nicht nur für die Gläubigen ein Prestigeobjekt, sondern auch für die Regierung des hindu-nationalistischen Premierministers Modi. Dieser griff tief in die Staatsschatulle, kostete doch allein die Tempelanlage rund 200 Millionen Franken. Gleichzeitig steckte er ein Mehrfaches in die Infrastruktur von Ayoydha, denn die Stadt sollte in einem Glanz erstrahlen, der dem Prunkbau die nötige Würde verleiht.

Modi löste ein jahrzehntelanges Versprechen ein, an dieser Stelle einen Tempel zu Ehren des wichtigen Hindu-Gottes zu erbauen. Das monumentale Bauwerk gilt als Symbol für den Machtkampf mit der muslimischen Bevölkerung, die vielerorts in Indien unterdrückt wird.

Der indische Premierminister Narendra Modi am 22. Januar in Ayodhya. Bild: keystone

Sie ging langsamer, als sie kam

Erster Vorsatz eingelöst: Es gab Sex. Wiederholt wird er aber nicht (mit ihr).

Es ist passiert! Ich hatte Sex. Kaum hatte das Jahr begonnen, war eine Frau in meinem Bett. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Gemäss meines Horoskops, hat mir Hanna vorgelesen, obwohl ich nicht an Horoskope glaube und sie auch nicht, sagt sie jedenfalls und liest mir dann doch immer mein Horoskop vor, wenn sie es irgendwo sieht, und wenn ich genervt bin, sagt sie «typisch Zwilling», obwohl sie eigentlich gar nicht weiss, was «typisch Zwilling» ist und vor allem, wie sie sagt, ja eh gar nicht an Sternzeichen und all diese astrologischen Dinge glaubt. Aber sie sagt auch, der Merkur ist das Problem, wenn es ein Problem gibt, und ich bin sicher, sie weiss rein gar nichts über den Merkur. (Falls ihr das bei eurem nächsten Astrotalk droppen wollt: Der Merkur ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem, aber der schnellste. Er braucht nur 88 Tage, um einmal um die Sonne zu kommen.)