wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Blogs
Sektenblog

Heiligsprechung eines jungen "Cyber-Apostels" im Vatikan

epa12358946 The portrait of Carlo Acutis in St. Peter&#039;s Square for the canonization of Carlo Acutis and Piergiorgio Frassati, at the Vatican, 07 September 2025. Carlo Acutis, an Italian teenager ...
Während der Heiligsprechung prangte ein grosses Bild von Carlo Acutis an der Fassade des St. Petersdom im Vatikan.Bild: keystone
Sektenblog

Mit der Heiligsprechung eines jungen «Cyber-Apostels» lockt der Vatikan Junge an

Carlo Acutis war ein junger Influencer, der 2006 mit 15 Jahren verstarb und am vergangenen Sonntag im Eiltempo heiliggesprochen wurde.
13.09.2025, 08:0013.09.2025, 08:29
Hugo Stamm
Hugo Stamm
Mehr «Blogs»

Der Glaube an Wunder ist noch tief in der katholischen Kirche verankert. Dieser Anachronismus gehört auch in der Neuzeit zu einem zentralen Pfeiler ihrer Lehre und mancher Praktiken.

Die Heiligsprechung des verstorbenen Teenagers Carlo Acutis am 7. September durch Papst Leo XIV. im Vatikan erinnert uns daran, dass der reine katholische Glaube nach wie vor von einem kindlichen Geist beseelt ist.

Grossereignis auf dem Petersplatz

Die Zeremonie auf dem Petersplatz, dem 70‘000 Gläubige beiwohnten, ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Ereignis. Noch nie in der neueren Zeit ist ein Jugendlicher heiliggesprochen worden. Noch nie kam ein Gläubiger so rasch nach seinem Tod zu dieser Ehre. Im Durchschnitt dauerte der Prozess mehr als 200 Jahre. Noch nie gab es in der jüngeren Zeit einen solchen Personenkult um eine so junge Person.

epa12359058 Faithful attend the canonization ceremony of Carlo Acutis and Piergiorgio Frassati, at the Vatican, 07 September 2025. Carlo Acutis, an Italian teenager who died in 2006, will be canonized ...
70'000 Gläubige kamen zur Heiligsprechung.Bild: keystone

Wie ist das möglich? Was hat die Kurie geritten, einen Teenager zum Heiligen zu erküren? War es ein Akt der Verzweiflung, weil viele junge Leute keinen Bock mehr auf die Kirche haben? Suchte sie nach all den Missbrauchsskandalen positive Schlagzeilen, einen Imageboost?

Wer war dieser Teenager, den die alten Herren im Vatikan im Eiltempo in den exklusiven Stand der Heiligen hievten?

Der Italiener Carlo Acutis wurde 1991 geboren und soll sich schon mit elf Jahren intensiv mit dem Glauben auseinandergesetzt haben. Er entwickelte eine besondere Frömmigkeit und wollte sein Leben Gott, Jesus und der Mission widmen.

epa12358961 Saint Carlo Acutis at the Sanctuary of the Renunciation, in Assisi, Italy, 07 September 2025. Carlo Acutis, an Italian teenager who died in 2006, will be canonized by Pope Leo XIV in a cer ...
Carlo Acutis ist in Assisi aufgebahrt.Bild: EPA ANSA

Er nutzte bald das Internet, um junge Menschen für den Glauben zu begeistern. Sein Erfolg brachte ihm den Titel eines Cyber-Apostels ein. Dabei faszinierte ihn vor allem das Wunder der Eucharistie - die Verwandlung der Hostie in das Blut und das Fleisch von Jesus.

2010 soll ein Knabe, der an einer erkrankten Bauchspeicheldrüse litt, durch die Berührung einer Reliquie von Carlo Acutis geheilt worden sein.

Mit 15 Jahren wurde beim religiösen Influencer der ersten Stunde Leukämie diagnostiziert, der fromme Jugendliche starb 2006 nach kurzer Zeit. Ein tragisches Schicksal, das den Heldenstatus und Personenkult verstärkte.

Papst Franziskus war vom Wirken des jungen Italieners begeistert. Er sprach ihn 2020 selig. In der Enzyklika «Christus vivit» bezeichnet er ihn als «Modell für die Jugend im digitalen Zeitalter».

Carlo Acutis ist in Assisi aufgebahrt und zieht Tausende von Pilgern an.Video: YouTube/DW Deutsch

Voraussetzung die Seligsprechung ist ein vom Vatikan anerkanntes Wunder, das die Kandidaten oder Kandidatinnen bewirkt haben sollen. Fündig wurde die zuständige Kommission in Brasilien.

2010 soll ein Knabe, der an einer erkrankten Bauchspeicheldrüse litt, durch die Berührung einer Reliquie von Carlo Acutis geheilt worden sein. Ein angebliches Wunder, das medizinisch kaum nachweisbar ist.

Für die Heiligsprechung braucht es ein zweites Wunder, das Papst Franziskus bei Carlo Acutis 2022 anerkannte. Eine Schwerverletzte soll geheilt worden sein, nachdem ihre Mutter am Grab des jungen Gläubigen für sie gebetet hatte. Heute ist die Leiche des Teenagers ist in einem gläsernen Sarg in Assisi aufgebahrt, gekleidet in Nike-Sneakers, Jeans und ein Shirt.

Wie heilig war Carlo Acutis?

Ob Carlos Acutis so heilig war, wie ihn seine glühenden Anhänger und der Vatikan darstellen, ist umstritten. Die Tagesschau.de schreibt: «Einigen geht es einfach zu schnell. Andere sagen, er sei gar nicht so gläubig gewesen. Und immer wieder hört man: Es gehe der katholischen Kirche vor allem um eine Identifikationsfigur für die junge Generation.»

Die Verehrung von Carlo Acutis durch junge Gläubige wird in mehreren Videos thematisiert, die sich mit dem Leben des Heiligen befassen. Eine junge Nonne sagte in einem Beitrag mit glänzenden Augen: «Ich habe mich sofort in Carlo verliebt.» Eine 18-jährige Katholikin schwärmte: «Carlo ist ein sehr guter Freund von mir im Himmel.»

«Bitte deinen Schutzengel, dir immer zu helfen.»

Die Übersetzerin eines Buches über Carlo Acutis zählt in einem Video die acht Empfehlungen des verstorbenen Cyber-Apostels an Kinder auf.

1. Du musst heilig werden wollen.

2. Gehe jeden Tag zur heiligen Messe und empfange die heilige Kommunion.

3. Denke daran, jeden Tag den Rosenkranz zu beten.

4. Lese jeden Tag aus der Heiligen Schrift.

5. Nimm dir Zeit für die eucharistische Anbetung.

6. Gehe jede Woche zur heiligen Beichte.

7. Erbringe kleine Opfer und mache gute Taten.

8. Bitte deinen Schutzengel, dir immer zu helfen.

Da reibt man sich verwundert die Augen. Diese Empfehlungen könnten die alten Herren im Vatikan auf dem Sterbebett von sich gegeben haben. Sie sind so bieder und verstaubt, wie grosse Teile der katholischen Kirche.

Den Rosenkranz zu beten, in dem die Mutter Gottes angerufen wird, wirkt für die grosse Mehrheit der angesprochenen Jugendlichen wohl abschreckend.

Wie weltfremd muss man sein, von Teenagern zu verlangen, täglich in die Messe zu gehen? Woher sollen sie die Zeit nehmen? Die religiöse Verblendung des Teenagers verrät auch sein Anspruch an junge Gläubige, heilig werden zu wollen.

Tödliche Krankheit

Ironie des Schicksals ist die letzte Forderung mit dem Schutzengel: Diese glänzten wohl durch Abwesenheit, als Carlo Acutis an seiner tödlichen Leukämie erkrankte. Auch sein verehrter Jesus zeigte offenbar kein Erbarmen.

Trotzdem glauben seine Fans immer noch an die physische Präsenz von Jesus. Eine Gläubige sagt in einem Video: «Gott ist immer bei uns, nicht nur spirituell. Er ist da: physisch, konkret, real präsent.»

Es wäre wohl an der Zeit, die Geistlichen im Vatikan ihren Glauben einem Realitätscheck zu unterziehen. Damit würden sie wohl mehr junge Leute anziehen als mit einer Heiligsprechung von Carlo Acutis.

Sektenblog
Sektenblog
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
461
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
von Hugo Stamm
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
335
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
von Hugo Stamm
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
271
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
von Hugo Stamm
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
335
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
von Hugo Stamm
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
221
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
von Hugo Stamm
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
420
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
von Hugo Stamm
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
415
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
von Hugo Stamm
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
662
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
von Hugo Stamm
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
608
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
von Hugo Stamm
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
168
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
von Hugo Stamm
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
575
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
von Hugo Stamm
Sekten? Das sind immer die anderen
1.1k
Sekten? Das sind immer die anderen
von Hugo Stamm
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
313
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
von Hugo Stamm
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
1.1k
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
von Hugo Stamm
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
371
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
von Hugo Stamm
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
321
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
von Hugo Stamm
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
268
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
von Hugo Stamm
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
194
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
von Hugo Stamm
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
294
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
von Hugo Stamm
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
570
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
von Hugo Stamm
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
261
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
von Hugo Stamm
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
268
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
von Hugo Stamm
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
358
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
von Hugo Stamm
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
336
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
von Hugo Stamm
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
186
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
von Hugo Stamm
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
136
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
von Hugo Stamm
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
371
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
von Hugo Stamm
Hugo Stamm
Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.
Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.

Du kannst Hugo Stamm auf Facebook folgen und seinen Podcast findest du auf YouTube.
infobox image
Bild: zvg
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Quadratische Landesflaggen
1 / 4
Quadratische Landesflaggen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
2
Hauptverdächtiger im Mordfall Charlie Kirk soll aus MAGA-Familie stammen
3
Elon Musk abgelöst: Das ist (seit heute) der reichste Mann der Welt
4
Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze
5
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
Meistkommentiert
1
Ramona Bachmann verlässt Houston +++ YB lässt Meschack Elia definitiv ziehen
2
«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff
3
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
4
Lutnick zum Zollstreit: «Werden wahrscheinlich einen Deal mit der Schweiz abschliessen»
5
Warum gibt mehr Zeit weniger Sex? Ist doch doof!
Meistgeteilt
1
VAE bestellen israelischen Gesandten ein +++ Sichere Orte im Gazastreifen kommuniziert
2
Dieses Video eines Flashmobs (ja, richtig gelesen) von Bohemian Rhapsody geht gerade viral
3
«Sie haben die Strecken kastriert»: Mathias Flückiger kritisiert den Mountainbike-Weltcup
4
Polizei beendet versuchte Besetzung des Zürcher Platzspitz – 233 Personen kontrolliert
5
Leverkusen siegt gegen Frankfurt + Schweiz im Davis Cup gegen Indien hinten
Dieser Chinese verfügt über das Potenzial, die Schweiz zu erobern
Mit dem S5 EV setzt MG seine Offensive in Europa fort: ein kompakter SUV, zu 100 % elektrisch, mit einem harmonischen Design, hochwertiger Verarbeitung, angenehmen Fahreigenschaften – und immer noch höchst attraktiven Preisen.
Chinesische Marken geben sich nicht mehr damit zufrieden, nur günstige oder ungewöhnliche Modelle anzubieten: Sie zielen nun auf den Kern des europäischen Marktes ab. Und MG Motor, das sich im Besitz des Riesen SAIC befindet, geht dabei aufs Ganze. Nach dem ZS EV, der den Grundstein für das Comeback von MG in Europa gelegt hat, kommt nun der brandneue S5 EV.
Zur Story