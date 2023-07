Sektenblog

Human Design gibt sich wissenschaftlich – und ist doch nur esoterisches Geschwurbel

Das esoterische Konzept Human Design gibt sich einen wissenschaftlichen Anstrich und verspricht Kurse voll Wunder. Ein Augenschein.

Ich versuche seit vielen Jahren, esoterische Ideen oder Konzepte zu finden, die das Prädikat «allenfalls plausibel» verdienen. Ideen, die empirisch halbwegs nachvollziehbar und mit allgemeinen Lebenserfahrungen wenigstens ansatzweise kompatibel sind. Leider bin ich bis heute nicht fündig geworden.

Bei meinen Recherchen stiess ich jüngst auf die Bewegung «Human Design» (HD). Klingt spannend. Und wissenschaftlich. Könnte eine moderne Form oder neue Strömung in der Psychologie, Anthropologie, Genetik oder Neurologie sein.

Ich verstehe nur Bahnhof

Zuerst verschaffe ich mir auf der Homepage einen Überblick und orientiere mich an der Selbstdarstellung der Organisation oder Gruppe. Doch schon nach wenigen Minuten wird meine Hoffnung zerstört, bei HD neue und interessante Ideen zu entdecken. Vergeblich suche ich konkrete und strukturierte Informationen. Vielmehr mäandere ich orientierungslos durch die rudimentären Angaben und die undurchsichtigen Angebote.

Das klingt dann für den Kurs Stufe 2, Block 1 so:

«Das Inkarnationskreuz als feinste Typologie und Rolle. Die vier Inkarnationskreuzviertel und ihre Bedeutung für die Analyse. Analyse der Persönlichkeitssonne. Die Geometrie, Struktur und Ordnung der Kreuze. Analyse der Persönlichkeitserde. Die Achsen. Beispielhafte Analyse ausgesuchter Achsen. Einbeziehung der Profillinie – Keynoting von Hexagramm und Linie. Anwendung auf unbewusste Achsen und Verbindung von zwei Achsen zu einem Kreuz. Versuch einer Verbindung zur gesamten Körpergraphik.»

Die beste Zusammenfassung finde ich im Blog von Human Design, in dem enthusiastische Kursabsolventen und Anhänger ihre Erfahrungen und Lobhudeleien zum Besten geben. Das klingt dann so:

«Das Human Design System ist eine Synthese aus Astrologie, Kabbalah, Chakrenlehre und I-Ging, kombiniert mit Erkenntnissen der neuesten genetischen Forschung, all das zusammengefasst in einem grenzgenialen Analysetool, welches uns auf anschauliche Weise erklärt, wie ‹Mensch tickt› – und zwar jeder Mensch als Individuum. Aufgrund von Geburtsdatum und Geburtsuhrzeit und Geburtsort wird eine Körpergrafik ‹gezeichnet›, in der wir mittels Zentren und Toren und Linien die Veranlagung eines Menschen erkennen können.»

Und was ist mit dem wissenschaftlichen Ansatz, den Human Design für sich reklamiert? Da hilft uns Wikipedia weiter:

«Zudem behauptet Human Design, wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Bereichen Genetik, Astronomie, Quantenphysik und Biochemie zu berücksichtigen.»

Spätestens hier werden die letzten Hoffnungen zerstört, Human Design rage über das übliche esoterische Geschwurbel hinaus. Es ist lediglich eine neue Spielvariante esoterischer Konzepte, denen die Verantwortlichen ein wissenschaftliches Mäntelchen umhängen, um sich einen seriösen Anstrich zu geben.

Anhand der Geburtsangaben der Teilnehmer erstellt Human Design eine Charakteranalyse. Bild: Shutterstock

Frei nach dem probaten Motto: Spiritualität und Esoterik lassen sich wissenschaftlich erklären. Was höchstens bei Gläubigen verfängt, letztlich aber ein untauglicher Versuch ist, aus der Schmuddelecke herauszukommen.

Der Einstieg in die krude Welt von HD kann schon beim ersten Besuch auf der Homepage erfolgen. Wer 69 Euro überweist, darf gleich die Online-Einstiegsdroge, äh, das „Einstiegs-Reading“, einwerfen und die erste Analyse starten.

Der Guru Alan Robert Krakower hatte angeblich eine Eingebung von einer aussersinnlichen Intelligenz, die ihm das magische System von Human Design erklärte.

Das deutsche Eso-Unternehmen Human Design bietet eine ganze Kurspalette an. Am oberen Ende steht die Ausbildung zum HD-Analytiker. Diese arbeiten dann mit dem System von HD und kurbeln das Business entscheidend an. Die meisten Seminare finden online statt. Obwohl dadurch der Aufwand für die HD-Manager und Kursleiter minimal ist, sind die Seminargebühren beträchtlich. Sie bewegen sich zwischen 330 und 2200 Euro.

Einzelne Kurse finden in Veranstaltungslokalen statt. Auch mal in der Schweiz. Wie gross der Anteil der Schweizer Anhängerschaft ist, kann nicht eruiert werden. Begründet hat HD der 2011 verstorbene Alan Robert Krakower. Der Kanadier mit Guru-Status schrieb unter dem Pseudonym Ra Uru Hu das Buch «The Human Design System».

Er hatte angeblich eine Eingebung von einer aussersinnlichen Intelligenz. Diese soll ihm unter anderem erklärt haben, wie Neutrinos unsere Gene zum Zeitpunkt unserer Geburt und am 88. Tag vor der Geburt, dem Tag, an dem die Seele angeblich in den Körper gelangt, prägen. Der Esoteriker kam auf 88 Tage, weil der Merkur so viel Zeit benötigt, um die Sonne zu umrunden.

Alles klar? Alles klar!

Bild: zvg