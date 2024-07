Pourquoi se battre en caleçon sur un ring quand on peut le faire en armure? Image: kaocko

Du MMA en armure du Moyen Âge? Les Américains l'ont fait

Si vous êtes fan de MMA et de Moyen Âge, ce nouveau sport devrait vous plaire puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de se battre en armure dans une cage.

S'il y a bien un pays doué pour créer des sports improbables, ce sont bien les Etats-Unis. Ainsi, après le tractor pulling, le rodéo, le catch et les concours de hot-dogs, c'est une nouvelle discipline qui a fait son apparition récemment: Le Armored MMA.

Pour voir le sport à l'œuvre: Vidéo: watson

Les arts martiaux mixtes en armures, c'est le même principe qu'en slip avec des gants, sauf que les combattants ont des armures médiévales, un bouclier et des épées. Pourquoi faire ça, allez-vous me demandez? Eh bien, pourquoi pas?

Cela reste néanmoins du sport, et les armes sont émoussées, pesées et inspectées avant d'être approuvées. Ce processus concerne notamment les épées, les boucliers et les haches. Un forgeron sur place effectue les modifications nécessaires afin d'assurer la sécurité des participants. Si les joutes médiévales existent depuis un certain temps chez les fans de chevalerie, c'est la première fois que la discipline intègre le monde des arts martiaux mixtes.

Les duels se déroulent selon un système de points. Ce système récompense les combattants qui réussissent à porter un coup aux bras, au corps, à la tête ou en désarmant son adversaire. Tout comme le MMA, le fameux KO scelle également l'issue du match.

La ligue d'Armored MMA a été créée à Nashville, au Tennessee, et n'a pour le moment pas dépassé les frontières malgré l'internationalité du tournoi sur son site officiel. Si les Américains sont connus pour penser énormément à l'Empire romain, il faut croire que ce nouveau sport ne fait que confirmer cette théorie. (sbo)