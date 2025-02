LeBron James s'était bien amusé lors du match des étoiles en 2023. Image: AP Pool USA Today Sports

Le All-Star Game NBA ne veut plus être une «farce»

Très critiqué pour son manque d'intérêt sportif, le rendez-vous des vedettes fait peau neuve dimanche avec une formule inédite, qui accueillera le nouvel enfant chéri de la ligue, Victor Wembanyama.

Thomas URBAIN / afp

Plus de «Sport»

Ce All-Star Game, 74e du nom, officialise l'entrée de Victor Wembanyama au firmament du basket mondial, aux côtés des légendes LeBron James ou Stephen Curry, qui en seront également. Bien que mesurant 2,24 m, le joueur des San Antonio Spurs a déjà montré, sur le terrain, qu'il avait le jeu pour briller dans un match de gala, principalement destiné à divertir les fans. Ballon enroulé dans le dos, ou lancé sur la planche pour enchainer un dunk, passes aveugles, envolées insensées, «Wemby» ne dédaigne pas faire le spectacle avec San Antonio.

Il a néanmoins prévenu qu'il ne comptait pas pour autant faire le clown dimanche.

«Si cela ressemble aux derniers matches (du All-Star Game), j'espère apporter du contraste, être le type à fond, qui plonge sur la balle et se bat sur chaque possession. Je vais essayer d'apporter cette énergie» Wembanyama au quotidien local San Antonio Express-News

Le Français pointe là un sujet sensible, car le match des étoiles est devenu, au fil des années, au mieux une démonstration, au pire une farce, qui ennuie une partie du public faute d'enjeu. «Je n'ai pas renoncé à faire du All-Star Game des matches disputés et plaisants pour les fans», a affirmé, le mois dernier, le patron de la NBA, Adam Silver, tout en reconnaissant que «ce n'est pas ce que nous avons proposé l'an dernier».

Le vainqueur de l'édition 2024 a ainsi franchi les 200 points (211) lors de cette opération portes ouvertes, du jamais vu.«Je suis optimiste quant au fait que nous ayons trouvé, cette année, une formule qui va fonctionner», a déclaré Adam Silver.

Au lieu d'un match simple, la NBA a opté pour un mini-tournoi avec demi-finales puis finale, et réparti les All-Stars en trois équipes. Pour pimenter ce nouveau format, le quatrième demi-finaliste sera le vainqueur du Rising Stars, la Team C, emmenée par le coéquipier de Wembanyama à San Antonio, Stephon Castle. Vendredi, cette brochette d'espoirs a montré un esprit collectif rarement observé dans ces événements où les équipes sont constituées de joueurs issus d'équipes NBA différentes.



«Je pense qu'ils ont le talent pour rivaliser» avec les "OGs" (les anciens), l'équipe de rêve qui leur sera opposée en demi-finale du All-Star Game, estime Bryce McGowens, battu vendredi en finale par la Team C. En tête d'affiche des "OGs", LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, trois des plus grands joueurs de l'histoire. «Je ne m'attends pas vraiment à ce qu'ils jouent à fond», anticipe l'arrière de Washington, Bub Carrington, éliminé vendredi. «Ils sont si bons que cela ne leur demandera pas beaucoup d'efforts».

Dans l'autre demi-finale de dimanche, Victor Wembyanama sera lui aligné dans une équipe très internationale, avec notamment le Serbe Nikola Jokic et le Grec Giannis Antetokounmpo. Ils feront face à un groupe de talents émergents, comprenant l'arrière aérien Anthony Edwards. Si son entourage cherche à tout prix à le préserver hors du terrain depuis son arrivée en NBA, le week-end de "Wemby" s'annonce chargé.

Outre le All-Star Game dimanche, Wembanyama est aussi aligné au Skills Challenge samedi, concours d'obstacles et d'adresse, aux côtés de son coéquipier Chris Paul. Celui-ci se tiendra avant le concours de tirs à trois points et la compétition de dunks.

Il a aussi participé vendredi à un sommet technologique organisé par la NBA, où s'est pressé le gratin de la tech, pour beaucoup venu de la Silicon Valley toute proche.