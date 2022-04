Comment Belinda Bencic a retrouvé son second souffle

«Depuis l'arrivée de Murat, il y a plus de rires et de joie»

Mais avec la guerre en Ukraine, «BB» a opéré un revirement. Elle a rappelé son histoire personnelle, un père et des grands-parents qui ont fui la Slovaquie vers la Suisse en 1968 après la chute du rideau de fer. «Des personnes bienveillantes les ont aidés. Maintenant, c'est à nous d'aider le peuple ukrainien», a déclaré Bencic à Miami, où elle est apparue dans une tenue jaune et bleue. Changée, à bien des égards.

Désormais, elle est presque méconnaissable. Elle est redevenue la joueuse tenace et dominatrice qu'elle était à Tokyo, pour la première fois depuis son titre olympique. À Miami, elle a remporté presque autant de matchs en une semaine qu'en deux mois et demi de phase post-Covid.

Puis Bencic s'est accordée une longue pause. Elle s'est retirée en Slovaquie, où elle a célébré son 25e anniversaire et où elle vit avec Martin Hromkovic, son petit ami et préparateur physique. Leur tanière est située dans les Tatras, un parc national proche de la frontière polonaise, sur la chaîne montagneuse des Carpates, à 2600 mètres d'altitude.

Contrairement à ce qu'elle craignait, la maladie n'a pas chamboulé sa planification. Bencic a joué à Sydney, à l'Open d'Australie puis à Saint-Pétersbourg mi-février. Mais elle n'est pas parvenue à aligner plus de deux victoires consécutives . Bien trop peu pour les ambitions de l'ancienne numéro 3 mondiale et championne olympique à Tokyo .

Le virus a frappé au pire moment: juste avant le début de la saison, au moment où l'entraînement n'est pas axé sur la technique mais sur l'endurance et la force. C'était fin décembre et Belinda Bencic a contracté le Covid de manière assez surprenante, lors d'un tournoi exhibition à Abu Dhabi. Avec des «symptômes assez sévères» et l'impossibilité d'enchaîner les efforts.

Ce dimanche, la championne olympique dispute la première finale de sa carrière sur terre battue. Après avoir contracté un Covid sévère fin décembre, elle souffrait des poumons et ne pouvait pas s'entraîner plus de deux heures. Pour guérir, elle s'est retirée dans les Carpates.

