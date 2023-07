Le sprinter britannique, dévasté par son abandon, a été touché à l'épaule droite. Image: AP

Le Tour de France a perdu l'un de ses héros

Mark Cavendish aurait pu entrer seul dans l'histoire en remportant 35 victoires sur la Grande Boucle. Il a quitté la course après une chute «bête».

On dit souvent qu'il n'y a plus d'étape de transition sur le Tour de France, que chaque jour compte et peut vous faire perdre du temps, voire même votre place au sein du peloton; c'est ce qui est arrivé à Mark Cavendish, ce samedi lors d'une étape disputée à une vitesse folle (47 km/h de moyenne malgré un relief accidenté sur la fin) entre Libourne et Limoges.

Il restait 60 km à parcourir, les coureurs étaient engagés sur une route large et rectiligne lorsque le Britannique (qui avait été disqualifié du Tour de Romandie pour un bras d'honneur en 2010) a perdu le contrôle de son vélo au milieu du peloton. «Une chute bête, vraiment bête», commentera l'ex-pro Laurent Jalabert à la télé française, «car il a pris des risques dans sa carrière lors des sprints, il s'est pris des gamelles, mais là il est tombé à l'arrière du peloton sur un coup de frein.»

La chute et l'intervention des médecins Vidéo: watson

Après avoir été examiné dans l'ambulance par les médecins (la clavicule pourrait être touchée), le coureur de 38 ans a renoncé à poursuivre la course, provoquant tristesse et consternation chez les amoureux du vélo, parmi lesquels l'ancien sprinter professionnel Marcel Kittel, très ému par cet abandon.

Car Mark Cavendish est l'une des personnalités les plus appréciées du peloton, à la fois pour son courage (il est revenu de toutes les blessures), sa longévité, sa rage de vaincre et ce record que tout le monde guettait depuis l'an dernier.

Le «Mozart du onze-dents» (L'Equipe) était en effet lancé à vive allure vers le record du plus grand nombre d'étapes remportées sur le Tour de France, une marque mythique qu'il co-détenait avec Eddy Merckx (34 victoires chacun) depuis 2021.

Le sprinter de l'équipe Astana Qazaqstan avait déjà annoncé en mai qu'il comptait prendre sa retraite à la fin de cette saison et qu'il disputerait son dernier Tour de France, que ce serait donc sa dernière chance d'entrer seul dans l'histoire de la plus grande course de trois semaines au monde (la plus grande course d'un jour étant sans aucune discussion le Tour des Flandres, mais c'est un autre sujet ;-).

Son rêve s'est donc brisé lors de la 8e étape, remportée par le Danois Mads Pedersen. Le Tour de France 2023 se poursuivra ainsi sans l'un de ses personnages principaux. Car si Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard cristallisent toute l'attention dès que la route s'élève, c'est Mark Cavendish qui était le plus attendu et encouragé lors des étapes dévolues aux sprinters. D'ailleurs, Jasper Philipsen, vainqueur vendredi devant le Britannique, avait carrément avoué qu'il aurait aimé que ce soit son adversaire qui s'impose. L'absence de Cavendish laissera un grand vide.