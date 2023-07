Le témoignage touchant d'un cycliste tétanisé dans les descentes

«Je savais qu’on pouvait se faire très mal dans une descente et je l’ai prouvé plusieurs fois. Mais là, j’ai réalisé qu’on pouvait mourir. C’est différent. Gino, il parlait bien français et on discutait parfois. Et d’un coup, il est parti. J’ai ressenti une forme de deuil. Je sais que je peux passer pour un con en disant cela. Mais ma vie vaut plus qu’essayer de finir 50e au lieu de 100e.»

Source: Le Parisien