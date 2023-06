Mort de Gino Mäder: le médecin arrivé sur les lieux du drame témoigne

Le Dr Roland Kretsch a été la première personne à intervenir dans l'accident qui a coûté la vie au cycliste Gino Mäder sur la boucle nationale. Il témoigne.

Gino Mäder a succombé vendredi midi aux blessures qu'il a subies lors d'une chute dans la descente du col de l'Albula. Quelques heures après sa disparition, le Dr Roland Kretsch s'est présenté face aux médias. Le médecin du Tour de Suisse a raconté sa tentative désespérée pour sauver le cycliste de la Bahrain Victorious.

«Quand on nous a signalé qu'il y avait eu une chute, nous sommes immédiatement sortis de la voiture», a-t-il dit, conscient qu'il fallait s'attendre à des blessures graves. Le médecin estime être arrivé avec ses collègues sur les lieux de l'accident deux minutes au maximum après la chute.

L'équipe médicale a porté secours à Gino Mäder et à l'Américain Magnus Sheffield, tombé au même endroit. Le médecin a tout de suite compris que la situation du Suisse était plus préoccupante que celle du coureur US.

«Il était dans une sorte de bassin, perpendiculairement au sens de l'écoulement de l'eau, inconscient et sans pouls» Dr Roland Kretsch

Le docteur et son équipe ont immédiatement sorti Mäder pour lui porter secours. La réanimation a duré environ 25 minutes et a fini par donner les effets escomptés:

«Nous avons eu un pouls, il y a eu des réactions cardiaques positives et la tension artérielle a été rétablie» Dr Roland Kretsch

A ce moment-là, la Rega était déjà en route. Lorsque l'hélicoptère est arrivé, le coureur helvétique a été préparé pour son transport à l'hôpital cantonal de Coire, où il a été transféré au service de traumatologie. Roland Kretsch suppose que la blessure de Mäder était un traumatisme crânien et une lésion cérébrale due au manque d'oxygène:

«Aucune autre blessure n'était visible, nous avons tout contrôlé. Tout s'est passé au niveau de la tête» Dr Roland Kretsch

Le médecin du Tour de Suisse souligne que le sauvetage s'est déroulé quasi-parfaitement: «Compte tenu des circonstances, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour assurer que tout se termine au mieux». Mais les blessures de Mäder étaient trop graves pour lui éviter la mort.

