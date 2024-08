Suivez le meeting Athletissima en direct

Le poste de gardien de but est ancré en chaque Suisse

Nico Hischier: «Parler en public me demande beaucoup d'efforts»

Le capitaine des Devils du New Jersey et membre de l'équipe nationale de hockey sur glace nous parle de sa déception en finale du Mondial, de ses vacances en Suisse, de sa personnalité et des millions qu'il a amassés en carrière. Interview.

Ce n'est pas ce qu'il préfère. Or en cet après-midi ensoleillé, à Berne, Nico Hischier prend quelques heures de son temps pour rencontrer les médias. Même s'il doit répondre 100 fois aux mêmes questions, il échange avec patience et gentillesse. «Dès qu'on parle un peu, le temps passe vite», dit-il en souriant.