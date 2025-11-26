Vidéo: watson

Elle réussit un record du monde fou

La nageuse ukrainienne Kateryna Sadurska a réalisé une performance des plus impressionnantes en apnée.

Kateryna Sadurska a le souffle long. Dans le cadre de la Blue Element Freediving Competition en Dominique, dans les Caraïbes, l’Ukrainienne de 33 ans vient de battre un record du monde. Elle a plongé à 86 mètres de profondeur avant de remonter à la surface – avec une seule inspiration et sans aucune aide.

Sadurska est une ancienne nageuse artistique olympique et championne du monde d’apnée. Elle a décroché le record du monde actuel dans la discipline «Constant Weight No Fins» (CNF). Ce type d’apnée est considéré comme le plus difficile. En apnée CNF, on utilise uniquement les mouvements des bras et des jambes, sans palmes.

La plongée record a duré au total trois minutes et trente-deux secondes sous l’eau. En dix mouvements, l’Ukrainienne a atteint la profondeur visée de 86 mètres. Avec 31 autres mouvements, elle est revenue à la surface. Durant sa descente, elle a entendu des cliquetis de baleines. Selon l’apnéiste, la Dominique est connue pour ses cachalots. Elle a interprété ces sons comme des encouragements:

«C’était comme un discret encouragement de l’océan»

Kateryna Sadurska détenait déjà le record d’apnée CNF depuis deux ans. A l’époque, elle l’avait établi en atteignant 76 mètres de profondeur. Depuis, elle domine la discipline et a progressivement amélioré son record – désormais de dix mètres supplémentaires.

Descendre à 86 mètres de profondeur et remonter, cela représente donc 172 mètres au total. A titre de comparaison: la Roche Tower 1 à Bâle – qui fut jusqu’en 2022 le plus haut bâtiment de Suisse – mesure 176 mètres.

La Roche Tower 1 à Bâle mesure 176 mètres de haut. Image: wikimedia commons

Sadurska détient encore sept autres records du monde liés à l’apnée.

