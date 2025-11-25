L'équipe de Suisse, emmenée par son capitaine Raphael Diaz, avait été éliminée en demi-finale lors du tournoi 2022. DeFodi Images

Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO

Pour la première fois dans un tournoi olympique, les stars devront porter un nouveau matériel de protection en février lors des JO de Milan-Cortina.

Les épreuves de hockey sur glace des prochains JO se tiendront du 5 au 22 février 2026 à la patinoire de Milan Santagiulia, une arène flambant neuve de 14 000 places. La compétition rassemblera les meilleurs éléments du monde, puisque les stars de NHL y participeront pour la première fois depuis 12 ans. Les joueurs auront toutefois une petite contrainte: pour la première fois dans l'histoire du tournoi olympique, ils devront en effet porter un matériel spécifique.

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) vient de rendre le protège-cou obligatoire aux JO 2026. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'instance auprès de la BBC en fin de semaine dernière.



Un drame a tout changé

Il s'agira d'une nouveauté pour la plupart des vedettes de NHL, puisque la plus prestigieuse ligue du monde ne rendra les protège-cou obligatoires pour les nouveaux joueurs entrant dans la compétition que dès la saison 2026-2027. Ceux qui y sont déjà établis n'auront pas besoin de porter cet équipement de protection.

L'attaquant tchèque de Zoug Daniel Vozenilek avec son protège-cou. Image: KEYSTONE

Rappelons qu'en Suisse, et afin d'augmenter la sécurité, le port d'un protège-cou résistant aux coupures est obligatoire dans toutes les ligues depuis la saison dernière. Une mesure qui a fait suite au décès accidentel d'Adam Johnson en 2023.

L'attaquant des Nottingham Panthers n'avait pas survécu à une blessure à la gorge en plein match en octobre 2023. Le drame s'était déroulé lors d'une partie de Challenge Cup face aux Steelers de Sheffield. Le pauvre américain (29 ans) avait été frappé à la gorge par la lame d'un patin. Transporté d'urgence à l'hôpital, il n'avait pas survécu à cette blessure.



La Suisse a eu très peur

Le drame avait suscité beaucoup d'émotions. Il avait aussi relancé la question de la sécurité des joueurs. Un débat auquel la Suisse avait déjà été confrontée en 2001 notamment, lorsque l’attaquant de Coire, Johan Whitehall, avait accidentellement blessé le Zurichois Michel Zeiter au niveau du cou avec son patin. Ce dernier avait eu la vie sauve grâce à l'intervention très rapide du personnel médical. «Après l’accident de Zeiter, le port du protège-cou avait brièvement été rendu obligatoire, mais la règle n’a jamais été appliquée strictement et a vite été abandonnée», rappelait le Tages-Anzeiger en 2023.

Le joueur des ZSC Lions Michel Zeiter avait ensuite donné de ses nouvelles lors d'une conférence de presse. Image: KEYSTONE

En réponse à la mort d'Adam Johnson, la Fédération anglaise de hockey sur glace a ordonné le port du protège-cou, y compris à l’entraînement, dès le 1er janvier 2024. Cette fois, la Suisse a suivi peu après. C'est désormais au tour des JO d'imposer la même mesure.