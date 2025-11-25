ciel couvert
Tennis

Bencic ne veut pas de deuxième enfant durant sa carrière

Belinda Bencic, maman de Bella (un an et demi), a donné une interview à l'ATS à l'aéroport de Zurich.
Belinda Bencic, maman de Bella (un an et demi), a donné une interview à l'ATS à l'aéroport de Zurich.

Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux

La tenniswoman saint-galloise (WTA 11) vient de commencer sa préparation pour l'année 2026 et a lâché une info concernant un deuxième bébé.
25.11.2025, 14:4425.11.2025, 14:44
Marcel Hauck / ats

Après deux semaines de vacances aux Maldives, Belinda Bencic est déjà en pleine forme. De retour en Suisse après un passage par Monaco pour s'entraîner, elle a donné rendez-vous à l'agence Keystone-ATS pour cette interview à l'aéroport de Zurich.

Vêtue d'un pull blanc, un trèfle à quatre feuilles accroché à un pendentif, elle s'installe confortablement dans le café du hall des arrivées. La Saint-Galloise de 28 ans est comblée par sa première saison après la naissance de sa fille Bella en avril 2024. Elle a remporté deux tournois, a atteint les demi-finales à Wimbledon et a terminé l'année à la 11e place mondiale au classement WTA.

Belinda Bencic, bienvenue en Suisse. Avec un temps pareil, vous auriez sans doute préféré rester dans le sud?Belinda Bencic: (Rires) Non, pas du tout, il neige assez fort à certains endroits, et j'aime bien voir de la neige.

Swiss Tennis player Belinda Bencic poses for a portrait during an interview with the news agency Keystone-SDA at Zurich airport, on Monday November 24, 2025. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Belinda Bencic était heureuse de revenir en Suisse, ici à l'aéroport de Zurich ce lundi.Image: KEYSTONE

Au fait, comment ça se passe quand vous voyagez? Les gens vous abordent-ils souvent?
De temps en temps, mais quand je ne suis pas en tenue de tennis, pas énormément. Dans ce cas, les gens n'y pensent pas vraiment. De toute façon, en Suisse, les gens vous regardent plus qu'ils ne vous abordent.

Cela fait-il une différence si vous êtes en déplacement avec votre fille?
Je ne sais pas du tout, (elle réfléchit) je suis tellement concentrée sur mon enfant que je ne fais pas vraiment attention aux gens. Mais je n'ai pas non plus de problème quand quelqu'un vient me demander quelque chose. Le pire, c'est quand tu viens de manger quelque chose et que tu l'as encore en bouche. Cela s'est beaucoup produit en Chine et au Japon aussi.

«Il y avait souvent des fans au buffet du petit déjeuner, ils sont moins réservés et font simplement leurs vidéos et ainsi de suite»

Les gens là-bas sont des passionnés de tennis et en regardent beaucoup.

Lorsque vous emmenez ensuite votre fille Bella sur le court lors de la cérémonie de remise des prix à Tokyo, est-ce une décision réfléchie ou plutôt spontanée?
C'était un moment spécial, j'ai remarqué à quel point tout le monde était fier de moi et de la manière dont nous gérons cela tous ensemble. En tant que famille, nous ressentons une grande gratitude d'avoir une si bonne situation, que tout se passe bien.

A Abu Dhabi en février, Belinda Bencic a aussi pris Bella sur le court pour fêter son sacre.
A Abu Dhabi en février, Belinda Bencic a aussi pris Bella sur le court pour fêter son sacre.

Avec des enfants, ce n'est en effet pas toujours facile.
Au début, je pensais que c'était privé et que je ne montrerais pas de photos partout. Mais je crois que c'est ce que nous faisons. Nous vivons simplement notre vie, et il y a beaucoup de médias et de photographes. C'est une vie publique, il y a des plus et des moins. Mais comme Martin (Hromkovic, son mari) et Bella sont de toute façon à côté du terrain, ce serait bizarre pour moi de ne pas aller les voir. Et à un moment donné, tu te dis que tu ne peux pas les cacher.

«Nous n'avons pas de plan ou quoi que ce soit, nous faisons les choses comme nous le sentons»

Qu'emporte déjà Bella avec elle, par exemple lors de ses nombreux voyages?
Je pense qu'une enfant d'un an et demi n'a en fait pas besoin de plus que ses parents. Elle se fiche pas mal de savoir où elle se réveille maintenant, que ce soit à New York, Tokyo ou autre. Le plus important en fait, c'est qu'elle voyage bien et que ça se passe bien dans l'avion.

Ça concerne son jeu👇

Belinda Bencic a fait un gros changement

Il vous arrive certainement de voyager en classe affaires. Certains disent que cela ne devrait pas être autorisé avec des enfants. Avez-vous déjà eu des réactions négatives?
Non, et je ne pense pas non plus que ce soit le cas. L'avion fait partie des transports publics, si on ne veut pas avoir de contact avec des enfants, il faut prendre un avion privé. Bien sûr, il faut veiller à ce que les enfants ne dérangent pas trop les autres passagers, mais je n'ai jamais eu mauvaise conscience. Je dois dire aussi que tout se passe très bien avec Bella.

En automne, vous avez eu un programme titanesque, puis vous vous êtes ensuite offert dix jours de vacances aux Maldives avec votre mari – sans votre fille. Arrivez-vous à vous déconnecter complètement ou devez-vous toujours vous entraîner un peu?
J'ai toujours besoin de trois jours pour me déconnecter mentalement. Pour poser le téléphone portable, ne rien faire et lire un livre. Je fais toujours un peu de condition physique même pendant les vacances par habitude du métier, je dirais.

Belinda Bencic et son mari, Martin Hromkovic, ont récemment passé des vacances aux Maldives.
Belinda Bencic et son mari, Martin Hromkovic, ont récemment passé des vacances aux Maldives.

Sinon, la reprise serait trop brutale.
Exactement. Mais c'est plutôt un jogging le matin ou faire des exercices. J'ai été habituée à cela toute ma vie, j'en ai aussi besoin d'une certaine manière pour pouvoir bien commencer la journée.

A quel point votre fille vous a-t-elle manqué?
Je pense que c'est la même chose pour toutes les mamans.

«Chaque maman s'ennuie de ses enfants à chaque seconde lorsqu'elle n'est pas avec eux. Mais les vacances nous ont fait extrêmement de bien»

Aussi le fait d'avoir un peu de temps à deux et justement un peu de pause avant l'année prochaine, car bien sûr ça continue de la même manière et nous allons voyager partout ensemble. Et puis il y a l'exception où je suis parfois seule en voyage pendant une semaine. C'est simplement mon métier, je dois être professionnelle.

Pourtant, les jours où vous avez trois heures d'entraînement, vous voyez votre fille plus que les mères qui ont un métier normal.
(Rires) C'est plutôt six heures d'entraînement. Mais c'est bien sûr un énorme privilège. Je peux l'emmener sur le court de tennis, en salle de musculation, la configuration est vraiment parfaite. L'énorme soutien de toute la famille, en particulier des grands-parents, vaut aussi son pesant d'or.

Pourriez-vous vous imaginer devenir à nouveau mère et entamer ensuite un deuxième come-back?
Non.

Mais après votre fin de carrière?
Bien sûr, en tout cas. Mais ce serait alors après ma carrière.

epa12229783 Belinda Bencic of Switzerland in action during her Women&#039;s Singles semi-finals match against Iga Swiatek of Poland at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 10 July 2025. EP ...
Bencic, demi-finaliste à Wimbledon cette année, ne veut pas de deuxième enfant durant sa carrière. image: Keystone

Désormais, ce sera le premier Noël que Bella vivra peut-être déjà un peu consciemment.
(Rires) Oui, dans l'avion. Nous partons le 24 décembre, et le 25 nous sommes en Chine où il y a une exhibition avec Swiatek, Rybakina et quelques hommes. Et puis nous allons à Perth en Australie pour la United Cup (Bencic est alignée notamment avec Stan Wawrinka).

La saison a été très réussie, mais y a-t-il eu des moments difficiles?
J'ai l'impression que tout s'est passé très, très bien. Bien sûr, l'US Open ne s'est pas déroulé comme prévu (défaite au 2e tour). Mais cela arrive dans notre sport, et cela se reproduira l'année prochaine. On peut aussi arriver à un tournoi en pleine forme, mais quelqu'un d'autre est simplement meilleur ce jour-là.

Belinda Bencic (à gauche, avec Donna Vekic) a déjà entamé sa préparation à Monaco pour l'année à venir.
Belinda Bencic (à gauche, avec Donna Vekic) a déjà entamé sa préparation à Monaco pour l'année à venir.

Quel est l'objectif pour la saison à venir?
D'aller toujours plus haut. Le premier objectif est certainement de s'attaquer au top dix. Il n'en faut pas beaucoup plus, mais c'est quand même un pas de plus.

Et montrer une fois de plus au monde entier à quel point on peut réussir en tant que mère?
Je pense que ce n'est même pas la question. Dans la vie privée, c'est très bien, mais sur le court, le fait d'être maman ou non ne compte plus. On veut simplement réussir comme joueuse de tennis autant qu'on le peut.»

L’article