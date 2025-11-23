pluie modérée
Foot: Le Suisse Mladen Mijajlovic suscite l’intérêt en Serbie

La nouvelle étoile du foot suisse fait vibrer les Serbes
Mladen Mijajlovic s'est fait un nom au Qatar.image: keystone

Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes

A la fois buteur, passeur et surtout fin dribbleur, le Suisse Mladen Mijajlovic a brillé au Mondial U17, au point d’attirer l’attention jusqu’en Serbie, son autre patrie.
23.11.2025, 15:5924.11.2025, 09:07
Nik Dömer

Le parcours de la Suisse au Mondial U17 s’est achevé vendredi par une défaite 2-0 en quart de finale face au Portugal. Une élimination logique après un tournoi remarquable, au cours duquel le jeune Mladen Mijajlovic s’est particulièrement illustré, avec trois buts, une passe décisive et deux distinctions d’homme du match.

Remarqué en Serbie

Ses performances n’ont pas seulement retenu l’attention en Suisse. En Serbie, de nombreux médias ont suivi de près la campagne du joueur des U19 du SC Fribourg, évoquant la possibilité qu’il puisse un jour jouer pour l’équipe nationale serbe, grâce à sa double nationalité.

Mladen Mijajlovic s’est révélé aux yeux du monde.
Mladen Mijajlovic s’est révélé aux yeux du monde.image: keystone

Le jeune talent suscite donc beaucoup d’engouement. Mais qui est-il réellement, et pouvait-on prévoir une ascension aussi rapide? Simon Hunziker, en charge des juniors du SC Zofingen, connaît parfaitement le parcours de l'Argovien. Interrogé à ce sujet, il sourit: «Beaucoup d’entraîneurs vont désormais prétendre qu’ils l’ont fait grandir. C’est toujours la même chose. Mais la vérité, c’est que Mladen s’est hissé là où il est aujourd’hui grâce à son travail».

«Nous n’avons fait que lui montrer le chemin»
Simon Hunziker

Mijajlovic a rejoint le SC Zofingen à l’âge de huit ans, tout en étant entraîné parallèlement avec son frère Nikola par le père de famille, ancien bon joueur amateur. Hunziker se souvient: «On les voyait sur le terrain tous les jours. Bien sûr, leur père les poussait, mais cela ne les dérangeait pas. Avec Mladen en particulier, on a vite compris qu’il n'y avait jamais assez de foot. Très tôt, il a montré un appétit énorme pour le succès».

Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort

Selon Simon Hunziker, Mladen s’est amélioré semaine après semaine: «Nous n’avions jamais eu un junior aussi talentueux. Il était très discipliné et avide d’apprendre, mais il n’a jamais perdu le plaisir de jouer. Il possédait aussi ces qualités de footballeur de rue, car il passait beaucoup de temps sur le city stade. Pour nous, il était essentiel qu’il conserve cela».

Ce que Hunziker entend par là: Mijajlovic, qui mesure aujourd’hui 1m75, jouait souvent en club avec des générations plus âgées, grâce à ses qualités techniques. Et comme ce virtuose du ballon est plutôt frêle, il devait constamment trouver d’autres moyens de remporter ses duels, en misant sur la vitesse, l’instinct et une technique de balle créative. Son style de jeu s’en est trouvé profondément impacté.

«Un talent inné»

A 14 ans, Mladen Mijajlovic quitte le SC Zofingen pour rejoindre Aarau. Là aussi, il joue systématiquement avec des générations plus âgées. En trois ans seulement, il devient un élément clé des U19 et s'entraîne même avec la première équipe dirigée par Alex Frei.

Commentaire
Gianni Infantino a gagné

Ranko Jakovljevic, talent manager du FCA, a suivi son parcours. Il ne tarit pas d’éloges sur ses qualités: «Son instinct sur le terrain et sa créativité avec le ballon étaient déjà très développés. Cette intelligence de jeu, on ne peut pas l’enseigner, c’est un talent inné. En plus, c’est un garçon très humble et posé, qui sait s’exprimer».

«Des juniors comme lui, il y en a très peu»
Ranko Jakovljevic
Mladen Mijajlovic est un créateur.
Mladen Mijajlovic est un créateur.image: keystone

Rapidement, Mijajlovic se fait remarquer par d’autres clubs, notamment le SC Fribourg. L’été dernier, il rejoint la formation allemande et intègre son équipe U19. Jakovljevic explique: «Quand on possède un tel supertalent, il devient difficile pour un club suisse de le retenir. Nous aurions aimé offrir un contrat professionnel à Mladen. Nous lui avons fait une proposition dès le début de sa dernière année chez nous. Mais nos arguments n’étaient pas suffisants».

Reste la fierté d’avoir contribué au développement d’un jeune joueur au fort potentiel. «S’il reste en bonne santé et continue à progresser comme ces dernières années, il n’y a pas de limite pour lui», souligne Ranko Jakovljevic, convaincu qu’il évoluera un jour dans un grand championnat européen.

L’article