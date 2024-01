La parade de Yann Sommer «vaut presque un but»

On a tous eu cette douleur et on sait enfin d'où elle vient

L'entraîneur de l'Inter Simone Inzaghi est lui aussi rentré dans l'histoire de la compétition: il en est devenu l'entraîneur le plus titré avec un cinquième trophée (deux conquis avec la Lazio en 2017 et 2019 et les trois avec l'Inter en 2022, 2023 et 2024).

C'est à la 51e minute, et alors que les deux équipes étaient encore à onze contre onze (le Napolitain Simeone sera expulsé moins de dix minutes plus tard), que Kvaratskhelia a alerté Sommer d'une belle frappe enroulée du pied droit.

On tient déjà le but de l’année (et on n'est qu’en janvier)

Le latéral droit d'Osasuna Pampelune Jesus Areso a réussi une prouesse dimanche lors de la victoire face à Getafe (3-2). La preuve en vidéo.

Un golazo a été inscrit lors du match de Liga entre Osasuna et Getafe (3-2) dimanche. Ce chef-d'œuvre est signé Jesus Areso, latéral droit des locaux, qui a, en plus, donné la victoire à son équipe à la 80e minute. On rembobine.