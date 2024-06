Jamal Musiala, après son ouverture du score mercredi contre la Hongrie. image: Keystone

L’Allemagne bat sa bête noire et met fin à une étrange malédiction

Parfois malmenée par la Hongrie, la Mannschaft a battu un adversaire qui ne lui réussit que très peu, mercredi à Stuttgart sur le score de 2-0. Elle met également fin à son étrange malédiction du deuxième match.

Allemagne-Hongrie, une affiche particulière, chargée d’histoire. On ne présente plus le miracle de Berne, qui a permis à la Nationalmannschaft de remporter en 1954 sa première Coupe du monde. Mais les confrontations entre les deux nations ne tournent pas toujours à l’avantage des Allemands, bien au contraire.

Au coup d’envoi de cette partie, les hommes de Julian Nagelsmann étaient avertis. 13 victoires, 12 matchs nuls et 12 défaites: le bilan face aux Magyars n’avait rien de glorieux pour une nation aussi prestigieuse. D’autant que les dernières confrontations reflétaient des résultats mitigés. Les Hongrois ont tenu en échec l'Allemagne à l'Euro 2020, puis en Ligue des nations.

Ils ont aussi battu la Mannschaft en 2022, soit la dernière confrontation entre les deux équipes.

Face à sa bête noire, l'Allemagne n'a pas débuté aussi fort que contre l'Ecosse. Elle a même été bousculée durant les premières minutes. Il a fallu un cafouillage, ou plutôt un certain attentisme de la défense hongroise après une charge sur le défenseur Willi Orban, pour que l'inévitable Musiala ouvre le score (22e). Son deuxième but dans cet Euro. La Hongrie n'était pas loin d'égaliser trois minutes plus tard sur un coup franc de Dominik Szoboszlai. Manuel Neuer s'est interposé. Le match s'est alors ouvert et Jamal Musiala aurait pu porter le score à 2-0 juste avant la mi-temps. Entouré par deux défenseurs, il a trouvé le moyen de frapper au but, mais son tir puissant a terminé sa route dans le petit filet.

Le rythme est quelque peu redescendu en deuxième mi-temps. Cela n'a pas empêché les Allemands de trembler. Une tête de Barnabas Varga à la 59e minute, trop haute, a provoqué un sentiment de frayeur dans les travées de la Mercedes-Benz Arena.

Mais sur un jeu à trois somptueux, un décalage de Musiala pour permettre à Mittelstädt de centrer, Gündoğan a inscrit le but du 2-0 (67e) et libéré la nation hôte.

L'Allemagne n'a pas seulement battu sa bête noire mercredi à Stuttgart. Elle a mis fin à une malédiction qu'elle traînait avec elle depuis plusieurs décennies. Lorsque dans les grandes compétitions internationales, la Nationalmannschaft remportait son premier match - souvent avec facilité comme contre l'Ecosse, elle peinait ensuite lors de la deuxième rencontre de la phase de groupes. C'est simple, elle ne gagnait jamais depuis 1998, une situation pouvant s'expliquer par un certain relâchement et un statut de favori soudainement affirmé. Ce scénario s'est produit en 1998 donc, mais aussi en 2002, 2008, 2010, 2014 et 2016. Il aura fallu attendre 2024 pour enchaîner deux succès en deux matchs.

La Mannschaft est désormais qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle figure en tête de la poule A avec six points. La Nati peut revenir à hauteur si elle s'impose plus tard dans la soirée contre l'Ecosse.

Résultats et matchs à venir (groupe A) ⬇️ Allemagne vs Ecosse: 5-1

Hongrie vs Suisse: 1-3

Allemagne vs Hongrie: 2-0

Ecosse vs Suisse: mercredi (21h)

Suisse vs Allemagne: dimanche (21h)

Ecosse vs Hongrie: dimanche (21h)

Après deux matchs, la Hongrie est au point mort. C'est un zéro pointé. Les Magyars ont néanmoins réussi une meilleure prestation si l'on compare avec la partie perdue samedi face à la Suisse.