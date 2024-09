Xherdan Shaqiri et le FC Bâle ont vécu, samedi, une première déconvenue depuis le retour de la star. Image: keystone

La magie Shaqiri s'est-elle déjà dissipée à Bâle?

Samedi, le premier match comme titulaire de Xherdan Shaqiri depuis son retour au FCB s'est mal passé. De quoi raviver les doutes sur sa capacité à tirer l'équipe vers le haut.

Sebastian Wendel / ch media

Tout le monde est d'accord sur ce point: Xherdan Shaqiri est un footballeur hors du commun. Son ancien coéquipier avec la Nati et actuel expert TV, Admir Mehmedi, a couronné le retour de Shaqiri au FC Bâle il y a un mois comme «le plus grand transfert que la Super League ait jamais connu».

125 capes avec la Nati, seul joueur à avoir marqué à chaque Euro et Coupe du monde depuis 2014, double vainqueur de la Ligue des champions, champion d'Allemagne et d'Angleterre, champion du monde des clubs: le palmarès de «XS» est impressionnant. Mehmedi n'a pas tort.

Xherdan Shaqiri a été impuissant samedi contre le FC Zurich. Image: KEYSTONE

Logiquement, depuis son retour, Shaqiri est observé de plus près que les autres nouvelles recrues. Et les jugements sont plus rapides. Après sa grande première comme titulaire décevante, contre le FC Zurich (0-2) samedi au Parc Saint-Jacques, beaucoup voient leurs doutes initiaux confirmés.

La magie Shaqiri s'est-elle déjà dissipée? N'y a-t-il vraiment plus que l'emballage Shaqiri et pas de contenu dedans?

Forme physique défaillante et baisse de moral

Une chose est sûre: Xherdan Shaqiri n'est pas assez en forme pour jouer 90 minutes. Ces derniers mois aux Etats-Unis, il a accumulé un retard physique considérable par rapport au niveau requis pour les footballeurs professionnels. Même un pied gauche génial ne suffit pas à dissimuler ces lacunes. Même pas en Super League, où de nombreux nouveaux joueurs étrangers s'étonnent de la vitesse et de la haute intensité physique du jeu.

Alors oui, c'est possible que Shaqiri marque un superbe but dimanche à Lucerne, comme il l'a fait à l'Euro sur son égalisation contre l'Écosse.

Mais peut-il aider le FC Bâle à chaque match, lors de chaque phase?

C'est ce qu'exigent son salaire de plusieurs millions et son CV. Mais sa forme physique l'en empêche. On peut même se demander si le numéro 10 bâlois en sera à nouveau capable un jour.

La magie Shaqiri, c'est aussi quand le service de sécurité demande un selfie pendant l'échauffement. Image: keystone

Ceux qui l'ont vu jouer contre Zurich ont pu deviner pourquoi Shaqiri ne répondait pas aux attentes aux Etats-Unis. Mais alors qu'il a fallu deux ans à Chicago pour que les critiques sur la disproportion entre le salaire et les performances apparaissent, le délai de grâce sera plus court à Bâle. Premièrement, à cause des fans: le public du Parc Saint-Jacques succombe autant à l'euphorie qu'à la dépression.

Celle-ci surviendra si Xherdan Shaqiri ne parvient pas à apporter la preuve de sa valeur sportive d'ici la fin de l'année 2024.

«Peut-être que mon retour est déjà un succès», a déclaré l'ancien international suisse dans une interview de la Basler Zeitung, avant la défaite contre Zurich. Il enchaînait:

«Les gens sont heureux de nous voir jouer. Un vent frais souffle et nous devons maintenant veiller à ce que l'euphorie perdure grâce à un bon match contre le FCZ.»

Mais ce revers contre le grand rival a été un échec cuisant. Conséquence: une baisse de moral des fans bâlois.

Perte d' influence dans le vestiaire et miroir cruel

Sur les bords du Rhin, on sera également moins patient avec Shaqiri qu'à Chicago dans le vestiaire. Les nombreux jeunes étrangers du FCB ont sûrement déjà entendu le nom «Shaqiri», mais ils ne sont pas aussi impressionnés que les jeunes Bâlois.

Pour Mendes, Carlos, Traoré ou Baro, Bâle est un tremplin vers la grande scène. Si le numéro 10 n'est pas performant rapidement et durablement, son influence dans le vestiaire diminuera rapidement. Surtout chez ceux qui rêvent de briller mais que Shaqiri éclipse.

Un homme aura un rôle clé dans la suite de l'aventure de Shaqiri au Parc Saint-Jacques: l'entraîneur, Fabio Celestini. Il doit trouver le juste milieu entre la remise en forme personnelle de «XS» et l'optimisation du collectif.

Le retour de Shaqiri n'est pas forcément facile à gérer pour Fabio Celestini. Image: keystone

Le fait que Celestini ait fait débuter sa star contre le FC Zurich a attisé les attentes du public, qui espérait voir un festival de la nouvelle recrue. Mais laisser Shaqiri sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final n'a guère favorisé les chances d'égalisation du FCB... D'où cette question:

Celestini voulait-il tendre un miroir à Shaqiri? Comme pour lui dire: «Remarque par toi-même à quel point tu es loin de tenir 90 minutes en Super League!»

Vélo, nutritionniste et tribunes remplies

Mais tout dépend surtout de Xherdan Shaqiri lui-même. Le Bâlois n'a aucun doute sur le fait qu'il a encore les capacités de tirer son club vers le haut:

«Mon objectif est de redonner à l'équipe une mentalité de gagneur. C'est pour cela que j'ai signé pour trois ans et pas seulement pour un.»

En tout cas, le numéro 10 rhénan a compris qu'un effort particulier de sa part était nécessaire. Pour améliorer sa forme physique, il enfourche régulièrement son vélo après l'entraînement collectif et gravit la montagne bâloise de Gempen. Il se fait peser tous les jours et ses menus sont préparés par le nouveau gourou de la nutrition du FCB, José Blesa, qui travaillait autrefois pour Cristiano Ronaldo.

Mais revenons à la question initiale: la magie Shaqiri s'est-elle déjà dissipée à Bâle? Non, sinon les billets pour le prochain match des «rouge et bleu», dimanche à Lucerne, n'auraient pas déjà été pratiquement tous vendus. Mais pour Xherdan Shaqiri comme pour tous les artistes, la gloire peut vite disparaître.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber