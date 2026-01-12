Cet arbitre a vécu une situation embarrassante

ciel couvert-1°
Football: l'arbitre de Angers-Toulouse fait polémique

Un match de Coupe de France de football a été marqué par une scène gênante entre le directeur de jeu et les deux capitaines, samedi à Angers.
Le 16e de finale de Coupe de France entre Angers et Toulouse, disputé samedi, a donné lieu à une scène pour le moins inhabituelle. Juste avant les tirs au but, l'arbitre a réuni les deux capitaines pour procéder au tirage au sort permettant de désigner le but dans lequel la séance sera effectuée. Un résultat qui a son importance, chaque équipe souhaitant éviter de devoir frapper face aux supporters adverses.

Avant de lancer sa pièce bicolore, le directeur de jeu a attribué le bleu pour la partie gauche et le jaune pour la partie droite du terrain. Résultat: bleu. «Ça veut dire que c'est là-bas», a indiqué l'arbitre, pointant du doigt... le mauvais côté (le camp droit). «Vous avez dit là-bas», a tenté de le corriger le capitaine d'Angers, mais l'homme en jaune, qui s'est trompé de côté, a refusé de revenir sur sa décision.

Angers aurait dû tirer devant ses supporters mais la séance s'est déroulée de l'autre côté et c'est Toulouse qui s'est imposé (1-1, 6-5 tab).

Il ne faut bien sûr pas y voir une relation directe de cause à effet: Angers aurait très bien pu perdre face à ses fans. Il n'est pas question non plus d'accabler l'arbitre, qui a le droit de se tromper et d'être fatigué lui aussi en fin de match. Et puis, il nous est déjà arrivé à tous de confondre notre droite et notre gauche.

En fait, c'est surtout l'attitude de l'arbitre et sa «condescendance» dans cette séquence qui ont interpellé les internautes. «Ça montre à quel point les arbitres ont du mal à reconnaître et remettre en question leurs erreurs. Ça fait peur», a commenté un internaute, tandis qu'un autre en attendait plus de son collègue: «L'assistant n'ose même pas lui dire qu'il s'est trompé alors qu'en soit, c'est pas grave, ça peut arriver.»

