Match nul entre l'Italie et la Bulgarie (1-1) en qualifs du Mondial 2022



Adversaire de la Nati dimanche, l'Italie a perdu des plumes

Chez elle, la Squadra azzurra n'a pas réussi à faire mieux que match nul (1-1) contre la modeste Bulgarie dans les qualifs pour le Mondial 2022. La Suisse recevra dimanche des Transalpins moins en confiance que prévu.

L'Italie voulait fêter son titre de championne d'Europe devant son public avec une victoire. Mais 53 jours après son sacre, les choses ne se sont passées comme prévu à Florence jeudi soir. La Squadra Azzurra n'a pas réussi à battre la Bulgarie (1-1).

Ce match nul des Transalpins face à une formation de second plan (75e au classement FIFA, et qui comptait deux défaites et un nul dans le groupe avant ce match) fait les affaires de l'équipe de Suisse: elle accueillera l'Italie dimanche soir à Bâle. Les hommes de Murat Yakin ne comptent que quatre points de retard sur les champions d'Europe avec deux matchs en moins.

Après ce faux pas, les Azzurri se déplaceront sur les bords du Rhin avec moins de confiance et davantage de pression.

A l'heure des interviews, c'est logiquement les regrets qui prédominaient dans le camp italien:

«Physiquement, on était bien, il fallait être plus précis, c'est tout. Évidemment, cela aurait été mieux de gagner, c'est clair, et dimanche il y a match important, il faudra gagner»

«C'est dommage, parce qu'on voulait célébrer le titre du 11 juillet avec une victoire devant nos supporters. En seconde mi-temps, on a eu quatre ou cinq occasions, le gardien (bulgare) était en forme. Mais l'esprit de l'Euro était là. On ira en Suisse pour gagner»

On peut comprendre cette amertume: les vainqueurs du dernier Euro ont outrageusement dominé cette partie, avec 71% de possession de balle, 28 tirs (8 cadrés) et 11 corners.

Record égalé

Malgré ce premier coup d'arrêt pour la troupe de Roberto Mancini dans ces éliminatoires après trois victoires, elle a égalé le record d'invincibilité pour une équipe européenne (35 matchs consécutifs sans perdre). Il appartenait jusqu'à maintenant à l'Espagne (établi entre 2006 et 2009).

Le dernier revers transalpin a eu lieu le 10 septembre 2018 (0-1 au Portugal). A la Suisse désormais d'éviter dimanche que les Italiens puissent devenir seuls détenteurs de ce record.

Résultats et classement du groupe C source: rts

Dans l'autre partie du groupe jouée jeudi soir, l'Irlande du Nord est allée s'imposer largement 4-1 en Lituanie et ont du même coup fêté leur première victoire. Les Britanniques accueilleront la Nati mercredi.

