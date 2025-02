Il craque et inflige un terrible coup au joueur adverse

Un footballeur amateur a perdu ses nerfs ce week-end en Uruguay et décoché un crochet du droit d'une extrême violence, mettant son adversaire KO.

Plus de «Sport»

On tient peut-être le carton rouge le plus rouge de la saison. Celui-ci a été attribué à Mariano Gonzalez, joueur du Paysandu Interior (Uruguay), lors d'une finale de niveau régional contre Soriano Capital, club de la ville de Mercedes.

Au départ, Gonzalez a semblé mettre son pied dans le visage d'un adversaire, de façon totalement involontaire. Il tentait en effet de centrer en volleyant un ballon, quand son vis-à-vis est parti au duel la tête la première, avant donc d'être percuté et de tomber au sol.

Cette action a déclenché la colère des coéquipiers de l'homme à terre, qui ont rapidement entouré Mariano Gonzalez, lors d'une fin de match déjà tendue. Bousculé et pris à partie, le joueur du Paysandu Interior a alors disjoncté, et lancé un violent crochet du droit dans la mâchoire de celui qui venait de l'attraper par le cou. Un geste qui appartient aux rings et non aux terrains de football.

Le KO dévastateur en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Mariano Gonzalez a immédiatement été exclu et manquera le match retour de cette finale en deux actes, et certainement de nombreux autres, à la vue de son geste. Pas sûr qu'il retrouve de sitôt les terrains de football.

Enzo Echeveste est l'homme qui a empoigné Gonzalez par le cou puis subi cet énorme coup de poing au visage. Après avoir reçu des soins sur le terrain, il s'est relevé certes groggy, mais visiblement conscient. Il s'en sort avec un joli hématome à la lèvre, sans que l'on sache s'il a décidé de déposer plainte.

(roc)