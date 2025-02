Vidéo: twitter

Les fans de City ont brisé les codes pour chambrer une star du Real

Les supporters de Manchester City ont dérogé à leurs habitudes pour taquiner Vinicius, avant le match aller du barrage de Ligue des champions mardi.

Les fans de Manchester City ont entrepris une action insolite pour l'Angleterre ce mardi soir: faire un tifo avant le match de Ligue des champions, contre le Real Madrid (2-3). Dans ce pays britannique, et contrairement à ceux du continent, la culture ultras est quasiment inexistante (à l'exception notable du club de Crystal Palace) et ses habitudes avec, donc.

Du coup, faire des tifos – des chorégraphies en tribunes à base de grandes banderoles déroulées –, un exercice propre aux ultras, n'est pas du tout commun dans les stades anglais. Mais, pour les supporters de City, l'occasion était trop belle mardi soir pour la rater: chambrer le Madrilène Vinicius quant au Ballon d'Or.

Juste avant l'entrée des équipes sur la pelouse, des fidèles des Skyblues ont déployé une immense banderole avec une photo de Rodri – joueur de Manchester City, vainqueur du Ballon d'Or 2024 – en train d'embrasser son trophée et cette phrase à côté à l'intention de Vinicius:

«Stop crying your heart out» (en français: «Arrête de pleurer à chaudes larmes»)

Et pour cause: en octobre dernier, quant l'attaquant brésilien – qui était l'un des grands favoris pour le plus prestigieux des trophées individuels – et le Real Madrid ont appris, la veille, que le Ballon d'Or serait finalement attribué à Rodri, ils ont boycotté la cérémonie de remise du prix.

Vinicius avait aussi posté un message rageur et revanchard sur X («J'en ferai dix fois plus s'il le faut. Ils ne sont pas prêts») et le président madrilène, Florentino Pérez, a depuis exprimé plusieurs fois son incompréhension que son joueur n'ait pas été élu.

Vinicius n'a pas marqué mardi mais il est reparti de Manchester victorieux avec son équipe. Image: keystone

Comme le rappelle L'Equipe, ce tifo des supporters mancuniens est aussi une référence au titre d'une chanson du groupe de rock Oasis: celui-ci est formé des deux frères Noel et Liam Gallagher, originaires de Manchester et grands fans de City.

Malgré l'inspiration taquine de leurs fidèles, les Citizens – sans Rodri, gravement blessé depuis le début de la saison – se sont inclinés 3-2 face au Real Madrid, dans ce match aller du barrage pour accéder aux 8e de finale de la Ligue des champions. Les Espagnols ont inscrit le but décisif à la 92e minute, par Jude Bellingham. Vinicius, lui, n'a pas trouvé le chemin des filets.

Les Merengues ont donc l'avantage avant le match retour, mercredi à Madrid. On a hâte de voir si leurs plus fervents fans – qui ont, eux, l'habitude de faire des tifos – ont prévu une réponse en tribune au chambrage des Mancuniens.