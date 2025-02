Rayan Raveloson (à droite) célèbre sa réussite sous les yeux ébahis de Joël Monteiro (à gauche). Image: KEYSTONE

Le but du week-end a été inscrit en Suisse

Déjà décisif mercredi pour sa première apparition en Super League, le milieu d'YB Rayan Raveloson a récidivé samedi d'une frappe sublime contre Sion. Son but était encore moins attendu que le corner direct de Xherdan Shaqiri, selon le modèle des «expected goals».

Rayan Raveloson n'a pas mis longtemps à s'adapter au football suisse. Engagé cet hiver par YB jusqu'en 2028, l'international malgache, débarqué de l'AJ Auxerre en Ligue 1, a marqué mercredi à l'occasion de son premier match sous les couleurs bernoises, partie remportée 6-1 face à Yverdon-Sport.

Son premier but était déjà intéressant: une frappe directe à ras de terre, à la neuvième minute aux 20 mètres, décrite par la page Sportif Team comme un petit «chef-d'œuvre». Or la nouvelle recrue des Young Boys a fait encore mieux ce week-end.

Raveloson a ouvert le score lors du succès des siens 5-1 contre Sion d'une volée somptueuse dès la première minute de jeu. Présent à la retombée d'un ballon dégagé de la tête par Federico Barba, le Malgache a dégainé à 30 mètres sans se poser la moindre question, pour lober Timothy Fayulu.

Sa réalisation en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Deux buts en deux matchs, pour un milieu typé défensif: Rayan Raveloson ne pouvait pas mieux débuter à Berne.

Pour la petite histoire, son but samedi au Wankdorf contre le FC Sion a déjà battu un record en Super League cette saison. Il est selon blue Sport celui avec l'«expected goal» (xG) le plus faible (0,007) depuis le début du championnat, ce qui signifie qu'il est aussi le plus inattendu. «Fayulu est en excellente position. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il tire comme ça d'où il est», a d'ailleurs déclaré le consultant et ancien gardien de la Nati Pascal Zuberbühler, pour défendre le portier sédunois, pas totalement exempt de tout reproche sur cette action.

Au final, même le corner direct inscrit par Xherdan Shaqiri, en octobre contre Winterthour, présentait une valeur plus élevée. Sans doute aussi parce que le Bâlois n'en était pas à son premier coup d'essai depuis cet endroit du terrain!

(roc)