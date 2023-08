Comme le duel entre le Lausanne-Sport et Gland l'an dernier, les affiches déséquilibrées opposant un petit poucet à un ogre du foot suisse sont fréquentes en Coupe. image: keystone

Arbitrer en Coupe de Suisse est plus dur qu'en Super League

Les 32e de finale de la compétition ont lieu ce week-end avec, comme chaque année, des affiches très déséquilibrées. Malgré l'ambiance festive, ces oppositions entre stars du foot suisse et joueurs amateurs n'ont rien d'une sinécure pour les directeurs de jeu.

Le terrain de football au milieu des champs, les places de parc improvisées dans ceux-ci, des affiches partout au village, les odeurs de saucisses et frites, les files interminables devant les rares tireuses à bière: la Coupe de Suisse a un charme qu'on ne retrouve dans aucun autre événement. En faisant se rencontrer l'équipe du coin et les stars de Super League, cette compétition offre un contexte de fête au village et des oppositions inédites. Dimanche, Saint-Blaise (NE) vivra par exemple pareille ambiance. Les Neuchâtelois, pensionnaires de 3ème ligue, reçoivent le FC Bâle. Idem pour le FC Haute-Gruyère (2e ligue fribourgeoise) qui accueille Yverdon.

Si ces duels sont particuliers pour les joueurs et les spectateurs, ils le sont aussi pour les arbitres. Et ça commence dès la prise de contact avec le club hôte, généralement le «petit». «Les arbitres s'occupent de tout, à savoir trouver une personne de référence, l'appeler, s'assurer qu'elle pourra nous accueillir deux heures avant le match, qu'on disposera bien des locaux et du matériel nécessaires ou encore que le club a une caisse suffisante pour payer sa part de rémunération aux arbitres», explique Sébastien Pache, ancien sifflet de Super League.

Sébastien Pache arbitrant un match de Super League en 2013. Image: KEYSTONE

«Parfois, les places de parking sont à l'autre bout du village, alors on règle également ce genre de détails qui, habituellement, ne pose aucun problème», complète Ludovic Gremaud, lui aussi ancien arbitre dans l'élite.

Proximité délicate et humilité indispensable

Dans ce protocole à mettre en place, il est aussi question de sécurité. Parce que oui, dans les stades champêtres, la proximité entre le public et les directeurs de jeu est plus forte. Et ça peut parfois amener à des dérapages. On se souvient par exemple de Massimo Busacca, l'un des plus expérimentés arbitres suisses (une finale de Ligue des champions à son palmarès), qui avait craqué en adressant un doigt d'honneur aux fans de Young Boys après avoir entendu leurs insultes, en 2009 lors d'un match de Coupe à Baden.

Sébastien Pache et Ludovic Gremaud n'ont heureusement jamais vécu pareille mésaventure dans cette compétition. Au contraire, tous deux en gardent «de super souvenirs, dans une ambiance très festive». Mais le second a tout de même connu un petit incident. «C'était un match entre Collombey-Muraz (VS) et Young Boys en 2010», rembobine Ludovic Gremaud.

«Mon juge de ligne était très proche des fans bernois, et l'un d'eux l'a heurté, sans faire exprès, avec une hampe de drapeau. Le supporter, tout malheureux, est venu s'excuser dans les vestiaires à la fin du match. J'ai trouvé ça génial» Ludovic Gremaud, ancien arbitre

Ludovic Gremaud garde d'excellents souvenirs des matchs de Coupe de Suisse qu'il a arbitrés. Image: KEYSTONE

Les arbitres, que le public peut scruter de près même avant le match, doivent aussi faire particulièrement attention à l'image qu'ils dégagent. «Il ne faut absolument pas donner l'impression d'être arrogant et de prendre cet événement de haut. Sinon, les spectateurs nous assimilent à des starlettes qui vont siffler en faveur des stars, de la grande équipe», prévient Sébastien Pache.

Curseur, communication et pédagogie

Mais à écouter nos deux interlocuteurs, les plus grandes difficultés pour les directeurs de jeu dans ces matchs parfois très déséquilibrés se rencontrent sur le terrain. «L'engagement physique est plus fort en Super League, où les arbitres tolèrent par conséquent davantage les duels», observe Sébastien Pache. Il s'agit donc de trouver une ligne de conduite, et parfois, il faut adapter le curseur. «On a tendance à prendre comme référence l'intensité de jeu de l'équipe de Super League, c'est donc à son adversaire de s'adapter», précise le Vaudois.

Mais avec la différence de rythme ou un enthousiasme mal canalisé, les joueurs de divisions inférieures – qui disputent souvent le match de leur vie – sont parfois poussés à faire des fautes maladroites à retardement. Elles risquent de devenir plus fréquentes au fil du match, avec la frustration causée par un score fleuve ou la fatigue. Car les amateurs sont moins bien préparés physiquement que les pros, d'autant plus au mois d'août, quand ces derniers ont déjà repris le championnat depuis plusieurs semaines, au contraire des ligues plus basses.

L'année passée, le Lausanne-Sport (en blanc), alors en Challenge League, avait affronté le FC Gland (2e ligue) au 1er tour. Le score: 4-0 pour le LS. Image: KEYSTONE

«Même à 7-0 à la 90e minute, on peut voir un attaquant de Super League qui part seul au but se faire faucher par derrière, risquer une blessure, s'énerver et avoir un mauvais geste vengeur», met en garde Ludovic Gremaud. Avec Sébastien Pache, ils insistent, en chœur:

«Pour anticiper ce genre de problèmes et tenir son match, il faut beaucoup communiquer sur le terrain et faire preuve de pédagogie, notamment auprès des joueurs amateurs»

Début de match crucial et matière grise

Et même si possible avant le coup d'envoi. Les deux anciens collègues sont d'accord sur un autre point: les dix premières minutes d'une rencontre sont cruciales. C'est déjà à ce moment que l'arbitre fait comprendre aux acteurs sa ligne de conduite, mais c'est aussi là qu'il doit observer, prendre la température, histoire de prévenir tout souci. «C'est d'autant plus vrai avec une équipe amateur, qu'on ne connaît pas et dont on n'a, par conséquent, pas pu analyser avant le match le système et le style de jeu», pointe Ludovic Gremaud.

«Du coup, j'observais attentivement ce genre d'équipe déjà à l'échauffement afin de sentir son état d'esprit, l'intensité qu'elle allait mettre dans la partie» Ludovic Gremaud

Les affiches des 32e de finale (partie 1) image: txt

Les affiches des 32e de finale (partie 2) image: txt

Le Fribourgeois se rappelle d'une autre subtilité quand il dirigeait des rencontres déséquilibrées.

«Dans certaines situations, il faut davantage réfléchir. Par exemple: si l'équipe amateur est victime d'une faute à 60 mètres de la cage adverse, est-ce que ça vaut vraiment la peine de laisser l'avantage, comme on le ferait peut-être en Super League, sachant que les joueurs doivent encore parcourir une si longue distance jusqu'au but et qu'ils n'ont sans doute pas le talent pour se projeter et passer des défenseurs professionnels?» Ludovic Gremaud

Avec autant de choses à avoir en tête, les arbitres qui officieront ce week-end à Saint-Blaise, Haute-Gruyère et dans les autres stades bucoliques n'auront sans doute pas le temps d'humer les douces odeurs de saucisses et frites au bord de la pelouse.