L'hôtel de la Nati au Mondial va vous rendre jaloux

L'équipe de Suisse de football a choisi San Diego comme camp de base durant la Coupe du monde en Amérique du Nord (11 juin au 19 juillet). Et son hôtel fait rêver.

La Nati a choisi San Diego pour poser ses valises pendant la prochaine Coupe du monde (11 juin au 19 juillet). Le lieu de son camp de base a été officialisé jeudi matin par l’Association suisse de football (ASF). Celle-ci écrit dans un communiqué publié ce jeudi:

«Après un examen approfondi, l’Association Suisse de Football (ASF) et le staff technique ont délibérément opté pour un site alliant calme, concentration et professionnalisme maximal.»

L’équipe de Suisse séjournera dans un hôtel situé à l’écart de l’agitation urbaine, dans l’arrière-pays de San Diego en Californie. Le centre d’entraînement de la San Diego Jewish Academy se trouve à seulement huit minutes de route, tandis que l’aéroport est également tout proche.

La Nati a choisi ce luxueux hôtel pendant la Coupe du monde 2026. Image: Fairmont Grand Del Mar

L'hôtel en question? Selon Blick, il s’agit du luxueux Fairmont Grand Del Mar. Un cinq étoiles dans un décor verdoyant avec piscine, spa, courts de tennis et même un golf 18 trous. La chambre la moins chère coûte 464 francs suisses la nuit, alors que la plus chère (une superbe suite) est fixée à 2444 francs suisses.

Un choix pleinement assumé par le sélectionneur Murat Yakin, qui avait visité cinq sites hôteliers et d’entraînement potentiels en Californie en décembre:

«Une Coupe du monde représente un immense défi, tant sur le plan mental que physique. Nous voulions un lieu où nous puissions nous ressourcer, nous entraîner dans des conditions optimales et nous concentrer pleinement sur nos tâches. San Diego nous offre exactement cet environnement.»

Murat Yakin a eu son mot à dire dans le choix du camp de base de la Nati aux Etats-Unis. Image: keystone

Le sélectionneur attend beaucoup de ce camp de base. Celui-ci doit permettre de souder le groupe et d’aborder chaque match dans les meilleures dispositions.

Pour rappel, la Suisse disputera ses matchs de groupe à San Francisco (le 13 juin contre le Qatar), Los Angeles (le 18 juin contre le vainqueur des barrages européens) et Vancouver (le 24 juin contre le Canada). Les déplacements vers San Francisco et Vancouver se feront en avion, tandis que le trajet jusqu’à Los Angeles sera effectué en bus.

Visite en vidéo du Fairmont Grand Del Mar Vidéo: watson

La préparation débutera le 25 mai en Suisse. Comme avant l’Euro 2024, la Nati se réunira à St-Gall pour lancer sa montée en puissance avant le grand départ.

Le départ pour les Etats-Unis est prévu le 2 juin, soit onze jours avant l'entrée en lice de la Nati, contre le Qatar. Des matchs de préparation sont prévus aussi bien en Suisse qu’outre-Atlantique. Avant cela, Granit Xhaka et ses coéquipiers disputeront déjà deux rencontres amicales en mars, face à l’Allemagne et à la Norvège.

