assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: Miullen expsulé après sa célébration

Vidéo: twitter

Cet attaquant n'aurait pas dû célébrer son but comme ça

Le Brésilien Miullen s'est fait remarquer dans les secondes qui ont suivi sa réussite, samedi dans le championnat de Malte. L'arbitre n'a pas apprécié et a renvoyé le joueur au vestiaire.
04.03.2026, 09:2804.03.2026, 09:28

C'est une des actions du match disputé samedi entre Hibernians et Valletta FC. Mené sur sa pelouse, le premier club fait le forcing pour égaliser lorsque l'attaquant brésilien Miullen surgit dans la surface et marque d'un très beau retourné acrobatique du pied droit.

Tout à sa joie, le buteur ôté alors son maillot, un geste que beaucoup d'attaquants font encore instinctivement mais qui est sanctionné d'un carton jaune. Le problème, pour Miullen, c'est qu'il a déjà écopé d'un avertissement plus tôt durant la partie.

La scène en vidéo:

Vidéo: twitter

Le Brésilien s'en souvient visiblement trop tard. Pour échapper à la sanction, il enlève alors son gilet équipé d'un GPS permettant au staff de récolter les datas de chaque footballeur. Lorsque l'arbitre s'approche de lui, Miullen lui explique alors que s'il a ôté son maillot, c'est justement pour enlever sa brassière. Une explication que le directeur de jeu juge peu crédible, et on peut le comprendre: si le dessous du buteur le gênait tant que ça, pourquoi ne s'en est-il pas débarrassé plus tôt dans la partie? On jouait déjà la 74e minute.

Le joueur d'Hibernians a donc logiquement été expulsé dans la foulée de son action victorieuse, mais mal gérée. Bonne nouvelle, toutefois, pour son équipe: celle-ci a tenu le point du match nul, aucun but supplémentaire n'ayant été inscrit dans le dernier quart d'heure de jeu.

(jcz)

Plus d'articles sur le sport
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
de Romuald Cachod
«J'ai eu un seul privilège grâce à mon nom»: Massimo Lorenzi se confie
1
«J'ai eu un seul privilège grâce à mon nom»: Massimo Lorenzi se confie
de Yoann Graber
Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse
Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse
de Ralf Meile
«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce
«Les joueuses peuvent exprimer en toute intimité leur frustration» dans cette pièce
de Yoann Graber
Un duel entre deux géants affole la planète sport
Un duel entre deux géants affole la planète sport
de Julien Caloz
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
de Julien Caloz
Les cubes vidéo dans les patinoires suisses ont une fonction secrète
Les cubes vidéo dans les patinoires suisses ont une fonction secrète
de Klaus Zaugg
Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse
Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse
de Klaus Zaugg
«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse
«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse
de Yoann Graber
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
6
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
de François Schmid-Bechtel
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
1
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
de françois schmid-bechtel et rainer sommerhalder
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
de Katia DOLMADJIAN
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
1
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
de François Schmid-Bechtel
Horrible chute en saut à ski
Horrible chute en saut à ski
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
de Yoann Graber
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
de Julien Caloz
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
de Romuald Cachod
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
de Yoann Graber
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
1
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
2
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Le Koweït a abattu «par erreur» trois avions américains
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Un fan madrilène a effectué un salut nazi mercredi soir contre Benfica, alors que les supporters célébraient la lutte contre le racisme. Il a été lourdement sanctionné.
L’ambiance autour du match retour des barrages de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Benfica Lisbonne, mercredi soir, était électrique. Lors du match aller, un incident s’est produit: la star madrilène Vinicius Junior aurait été victime d’insultes racistes de la part du joueur du Benfica, Gianluca Prestianni.
L’article