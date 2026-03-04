Vidéo: twitter

Cet attaquant n'aurait pas dû célébrer son but comme ça

Le Brésilien Miullen s'est fait remarquer dans les secondes qui ont suivi sa réussite, samedi dans le championnat de Malte. L'arbitre n'a pas apprécié et a renvoyé le joueur au vestiaire.

C'est une des actions du match disputé samedi entre Hibernians et Valletta FC. Mené sur sa pelouse, le premier club fait le forcing pour égaliser lorsque l'attaquant brésilien Miullen surgit dans la surface et marque d'un très beau retourné acrobatique du pied droit.

Tout à sa joie, le buteur ôté alors son maillot, un geste que beaucoup d'attaquants font encore instinctivement mais qui est sanctionné d'un carton jaune. Le problème, pour Miullen, c'est qu'il a déjà écopé d'un avertissement plus tôt durant la partie.

Le Brésilien s'en souvient visiblement trop tard. Pour échapper à la sanction, il enlève alors son gilet équipé d'un GPS permettant au staff de récolter les datas de chaque footballeur. Lorsque l'arbitre s'approche de lui, Miullen lui explique alors que s'il a ôté son maillot, c'est justement pour enlever sa brassière. Une explication que le directeur de jeu juge peu crédible, et on peut le comprendre: si le dessous du buteur le gênait tant que ça, pourquoi ne s'en est-il pas débarrassé plus tôt dans la partie? On jouait déjà la 74e minute.

Le joueur d'Hibernians a donc logiquement été expulsé dans la foulée de son action victorieuse, mais mal gérée. Bonne nouvelle, toutefois, pour son équipe: celle-ci a tenu le point du match nul, aucun but supplémentaire n'ayant été inscrit dans le dernier quart d'heure de jeu.



