Un énorme rebondissement pourrait sauver un club mythique du Calcio

Ancien finaliste de la Coupe des clubs champions, la Sampdoria de Gênes vient d'être reléguée pour la toute première fois de son histoire en Série C. Mais un retournement de situation de dernière minute pourrait bien lui permettre de se sauver et de rester en deuxième division.

Plus de «Sport»

Le hasard a fait que nous étions à Gênes lorsque la Sampdoria a disputé son dernier match à domicile de la saison. Aux abords du stade, la tension était palpable, les Blucerchiati étant contraints de l’emporter contre un concurrent direct pour continuer à croire au maintien. Il régnait une atmosphère particulière.

Cela dit, cette lourde ambiance ne touchait qu’une partie de la population. Il a suffi de discuter avec un supporter du club rival du Genoa pour réaliser que la possible descente historique de la «Samp» en Série C ne suscitait aucune compassion de l'autre côté de la ville.

Finalement, la Sampdoria a battu la Salernitana dans son antre de Luigi-Ferraris, animée d'une ferveur exceptionnelle. Or un match nul quatre jours plus tard face à la Juve Stabia a scellé le sort de cette mythique institution du football italien, par laquelle sont notamment passés Clarence Seedorf, Roberto Mancini ou encore Christian Karembeu. Il était écrit que la «Samp» jouerait en Série C la saison prochaine.

Mais voilà qu'un incroyable rebondissement est en passe de bousculer le destin du club génois, 18e à l'issue de la saison. Brescia, 15e, risque un retrait de quatre points, a-t-on appris une fois l'exercice terminé. Cette sanction est envisagée car les Lombards sont accusés d'avoir falsifié des salaires et des cotisations, «en utilisant des crédits d'impôt inexistants», note L'Equipe. Il s’agirait vraisemblablement d’une escroquerie dépassant le million d’euros.

Brescia – qui s'est dit «victime d'une fraude» dans les colonnes du Corriere della Sera, imputant les faits à la société extérieure consultée après le départ de son directeur financier – reculerait de plusieurs places, si le retrait de quatre points venait à être prononcé.

Les Biancazzurri seraient alors directement relégués, offrant ainsi à la Sampdoria la possibilité de disputer le barrage de relégation entre les 16e et 17e de Série B. La double confrontation devait initialement opposer Frosinone (16e) à la Salernitana, mais elle a été reportée en urgence, la Salernitana pouvant désormais être amenée à défier la «Samp».

Le bas de tableau en Série B. image: google

Mais pourquoi aucune décision n’a-t-elle été prise avant la fin du championnat? Selon La Gazzetta dello Sport, une enquête a bien été ouverte dès la fin du mois de février par le gendarme financier du football italien (Covisoc), qui a mandaté le fisc local pour vérifier la régularité des opérations du club lombard. Or ce n’est que le 16 mai que l’administration fiscale a répondu au Covisoc, signalant que les crédits déclarés étaient fictifs.

Cette situation représente un véritable casse-tête pour les clubs concernés par une éventuelle sanction infligée à Brescia. Un jugement en première instance est attendu jeudi concernant le sort des Biancazzurri, mais le club lombard pourrait ensuite faire appel, ce qui devrait repousser, selon toute vraisemblance, les barrages aux 15 et 20 juin, soit plus d’un mois après la dernière journée de Série B.

C'est ainsi que la Sampdoria de Gênes, pourtant en vacances et reléguée sportivement, est repartie lundi à l'entraînement, alors qu'il manquait dans ses rangs l'ancien du Milan AC, M'Baye Niang, se trouvant encore loin de la «Superba». Des matchs amicaux pourraient ensuite être programmés afin de préparer au mieux le barrage.

A moins que celui-ci soit finalement escamoté? Des voix s’élèvent en faveur d’une Série B à 22 équipes la saison prochaine. Or certains y verraient là un moyen de sauver non seulement le vice-champion d'Europe 1992, mais aussi la Salernitana, qui jouait encore en première division en 2023/2024. Cela aurait à n'en pas douter le don d'agacer des supporters comme ceux du Genoa.