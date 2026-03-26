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L’Italie n’est plus qu’à un pas de la Coupe du Monde 2026

Italy&#039;s Mateo Retegui, front, and Northern Ireland&#039;s Ethan Galbraith vie for the ball during the World Cup qualifying play-off soccer match between Italy and Northern Ireland, in Bergamo, It ...
La Squadra Azzurra a battu l'Irlande du Nord jeudi à Bergame.Image: getty

L’Italie n’est plus qu’à un pas du Mondial et d’un duel contre la Nati

L’équipe d’Italie a battu l’Irlande du Nord 2-0 ce jeudi en demi-finale des barrages de la Coupe du monde. Elle défiera mardi la Bosnie à l’extérieur pour une place au Mondial, dans le groupe de la Suisse.
26.03.2026, 22:3726.03.2026, 23:42

L'Italie est à un match de retrouver la Coupe du monde. La Squadra a battu l'Irlande du Nord 2-0 jeudi à Bergame et se rendra mardi en Bosnie pour tenter d'arracher son billet.

Tendus par l'enjeu, les joueurs de Gennaro Gattuso ont dû attendre la deuxième période pour faire la différence face à une «Green and White Army» comme toujours solide mais limitée offensivement.

Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot

Sandro Tonali a ouvert le score avec une belle reprise de volée du droit suite à un centre mal renvoyé par la défense nord-irlandaise (56e). Le milieu de Newscastle a ensuite servi Moise Kean, dont le bel enchaînement a permis aux supporters italiens de souffler (80e).

Absente des deux dernières Coupes du monde et privée d'une qualification directe par la Norvège cet automne, l'Italie aura une dernière occasion d'aller chercher son billet pour l'Amérique du Nord en Bosnie. Les Bosniens ont en effet battu le Pays de Galles aux tirs au but à Cardiff.

Le Kosovo peut y croire

Adversaires de la Suisse lors des qualifications, le Kosovo et la Suède ont également remporté leur demi-finale des barrages. Les Kosovars ont battu la Slovaquie 4-3 au terme d'un match fou et accueilleront la Turquie mardi à Pristina pour aller chercher une première qualification historique pour la Coupe du monde.

Florent Muslija of Kosovo celebrates after scoring his side&#039;s third goal during a World Cup 2026 qualifying soccer match between Slovakia and Kosovo in Bratislava, Slovakia, Thursday, March 26, 2 ...
Menés 2-1 à la mi-temps, les Kosovars ont renversé le match.image: Keystone

Les Scandinaves sont quant à eux venus à bout de l'Ukraine (3-1) grâce à un triplé de leur attaquant Viktor Gyökeres. Ils recevront la Pologne de Robert Lewandowski, qui a permis à son pays de renverser l'Albanie jeudi soir (2-1).

La quatrième finale des barrages opposera le Danemark, facile vainqueur de la Macédoine du Nord (4-0) à la Tchéquie, qui a écarté l'Irlande au bout du suspense (2-2 après prolongations, 4-3 aux tirs au but).

(ats/roc)

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