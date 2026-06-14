Mohamed Salah et ses coéquipiers doivent procéder à des modifications sur leur maillot pour la Coupe du monde. image: watson

L'Egypte doit modifier son maillot à cause d'une règle très précise

Les Pharaons sont obligés, par la Fifa, d'enlever un détail sur leur maillot pendant la Coupe du monde.

Nikolai Stübner / t-online

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Les maillots de l’équipe nationale d’Egypte devront être modifiés avant son premier match du Mondial face à la Belgique (lundi à 21h, heure suisse). C'est la fédération égyptienne elle-même qui l'a annoncé.

Mohamed Salah et les Pharaons défient la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l'Iran dans le groupe G. Image: keystone

Son porte-parole, Morad Thabet, a expliqué à la chaîne ESPN:

«Il s’agissait d’une procédure de routine il y a quatre mois: la Fifa a attiré notre attention sur le fait que les étoiles liées à la Coupe d’Afrique des nations ne pouvaient pas apparaître sur le maillot pendant la Coupe du monde.»

Ces sept étoiles au-dessus du logo des Pharaons représentent les sept Coupes d’Afrique qu'ils ont remportées (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010). Le problème? Lors d’une Coupe du monde, les étoiles sur un maillot ne peuvent être portées que pour symboliser des titres mondiaux. Or l’Egypte n’a encore jamais remporté de Coupe du monde.

Pendant le Mondial, les sept étoiles symbolisant les sacres en Coupe d'Afrique doivent disparaître du maillot égyptien. image: keystone/watson

L’Uruguay, la seule exception

La seule exception à cette règle concerne l’Uruguay. La sélection sud-américaine est autorisée à arborer quatre étoiles sur son maillot, alors qu’elle n’a remporté «que» les Coupes du monde 1930 et 1950. Mais la Celeste a également gagné les deux tournois olympiques de 1924 et 1928, qui étaient tous deux organisés par la Fifa et sont les ancêtres de la Coupe du monde.

Les étoiles ne sont toutefois pas le seul détail que l'Egypte doit modifier, comme l'a fait savoir Morad Thabet:

«La Fifa a demandé que la couleur des numéros des maillots passe du doré au blanc»

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Cette décision s’expliquerait par des craintes concernant la lisibilité des numéros dorés, qui pourraient être difficiles à distinguer pour les spectateurs et les arbitres.

Adaptation en français: Yoann Graber