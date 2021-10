Sport

Football

Zlatan Ibrahimovic a fêté ses 40 ans en toute sobriété (LOL)



Image: Instagram/Keystone

Le géant suédois s'est offert un bolide à 500 000 euros avant de faire illuminer la façade d'un hôtel et de rameuter ses copains, tard dimanche soir. Épique.

Team watson

Il y a plusieurs moyens de fêter son 40e anniversaire, et il y a celui choisi par Zlatan Ibrahimovic. L'excentrique attaquant du Milan AC, toujours absent des terrains en raison de sa blessure au tendon d'Achille, a vécu un dimanche (et sans doute un lundi matin aussi) mémorable.

Il a d'abord déballé son immense cadeau, une Ferrari SF90 Spider dorée, dont il s'est empressé de publier la photo sur les réseaux sociaux, non sans manquer de se souhaiter un excellent anniversaire à lui-même (!).

Il avait déjà fait le coup l'année dernière avec un autre bolide 😂 Happy Birthday to Zlatan pic.twitter.com/xgq2cTgmok — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 3, 2020

Zlatan a ensuite rejoint le centre d'entraînement de Milanello, où le staff du club lui a remis un gâteau d'anniversaire à son effigie.

Image: Instagram

Le repas de famille qui a suivi, plus tard dans la journée en présence notamment de sa mère Jurka et de son frère Aleksandar, n'était que le début d'une folle soirée, puisque son épouse Helena avait choisi de remplacer le dessert par une fête surprise, organisée en son honneur à Milan.

L'adresse n'était pas difficile à trouver: un immense 40 en chiffres rouges barrait la façade du Hyatt Centric.

Image: La Gazzetta dello Sport

Le proprio de l'hôtel a sans doute galéré pour allumer les lumières des chambres de façon à obtenir le nombre à deux chiffres, mais on ne refuse rien à Zlatan et à ses amis. Une cinquantaine de personnalités triées sur le volet, parmi lesquelles ses anciens coéquipiers Gattuso, Pogba, Donnarumma, Verratti ou encore Cassano.

Image: Keystone

Ses coéquipiers du Milan sont arrivés plus tard dans la nuit, profitant des festivités pour célébrer leur victoire sur le terrain de l'Atalanta (3-2), un succès précieux qui les hisse au 2e rang d'une Serie A toujours dominée par les invincibles napolitains.

L'attaquant du Milan a été gâté, mais il lui a manqué une chose que personne n'a pu lui offrir: le bonheur de jouer au football. Ce sera un autre de ses cadeaux, à déballer après la trêve internationale. Zlatan Ibrahimovic se tient prêt. «Je veux jouer autant que possible, a-t-il déclaré à la télévision du club. Je n’ai pas envie de dire que j’ai atteint la prochaine étape (ndlr: la retraite), je me sens toujours plus fort que jamais.»