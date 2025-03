Y aura-t-il un nouveau duel pour le titre Verstappen-Hamilton? image: keystone/shutterstock

Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison de F1

Ce dimanche, le Grand Prix d'Australie (dès 5h00, heure suisse) lance le Championnat du monde 2025 de Formule 1. Voici les cinq points chauds de cette saison.

Soraya Sägesser / ch media

Plus de «Sport»

Ce dimanche, la Formule 1 est de retour avec le premier Grand Prix de la saison, celui d'Australie à Melbourne. Nouveaux pilotes, changements dans le règlement ou encore favoris pour le titre: tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle saison en cinq points.👇

Le calendrier

Comme la saison dernière, 24 Grands Prix auront lieu cette année. Les lieux restent également les mêmes. Seul l'ordre des courses est légèrement modifié. Ainsi, pour la première fois depuis 2019, le coup d'envoi de la saison a de nouveau lieu en Australie, à Melbourne. Ceci parce que le ramadan empêche, cette année, une course en mars dans les pays arabes. Par ailleurs, six sprints sont fixés.

La photo officielle de la saison 2025, avec de nouvelles tenues pour certains pilotes. image: epa

Les rookies et les transferts

Cinq rookies font leur entrée sur la piste cette saison: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) et Isack Hadjar (Racing Bulls). Tous les cinq sont nés entre 2003 et 2006. Au total, huit des 20 pilotes sont nés après l'an 2000.

Oliver Bearman a déjà marqué des points l'année dernière en tant que pilote de réserve chez Haas et Ferrari. On peut donc imaginer un bon classement pour lui cette saison. Andrea Kimi Antonelli aura probablement la meilleure voiture des rookies et suivra les traces de Lewis Hamilton chez Mercedes. Gabriel Bortoleto est, lui, champion en titre de Formule 2 mais, avec une monoplace Sauber, ça risque d'être difficile pour lui.

Oliver Bearman est désormais pilote titulaire chez Haas. Image: keystone

Des transferts ont eu lieu parmi les pilotes déjà établis. La plus grande surprise a été celui de Lewis Hamilton, de Mercedes à Ferrari. Le pilote de la Scuderia Carlos Sainz est, lui, parti chez Williams. Liam Lawson remplace Sergio Perez chez Red Bull et devient le coéquipier du champion du monde Max Verstappen. Chez Alpine, Esteban Ocon a quitté l'équipe pour rejoindre Haas. Finalement, Nico Hülkenberg (ex-Haas) roulera désormais pour Sauber.

Les changements dans le règlement

Pour cette saison, le poids minimum des bolides augmente. Il passe de 798 à 800 kg, y compris le siège.

Les points de bonus pour le tour le plus rapide ont été supprimés. Finalement, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) veut sanctionner les pilotes par des amendes ou des retraits de points s'ils jurent ou enfreignent d'autres points du code sportif.

La dernière saison de Sauber

Lors des entraînements, Sauber a créé la surprise en proposant un système d'éclairage LED au niveau des roues. Ce système indique à l'équipe des stands, par différentes couleurs, si les pneus sont correctement montés. Une technologie censée réduire les erreurs et, à l'avenir, rendre les arrêts au stand plus rapides et plus efficaces.

Pourtant, la monoplace Sauber ne semble toujours pas être la plus rapide pour cette dernière saison avant le rachat par Audi. En effet, sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie, les deux pilotes Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg occupent respectivement les 15e et 17e places.

Les prétendants au titre

Quatre équipes pourraient se battre pour le titre de champion du monde: outre McLaren, champion du monde des constructeurs, il y a Ferrari, Red Bull et Mercedes. Max Verstappen (Red Bull) est certainement le favori pour la défense de son sacre. Mais au milieu de la saison dernière, le Néerlandais a eu des soucis avec son bolide.

Parmi les deux pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, l'un d'eux pourrait se hisser dans le top 3. Lando Norris (McLaren) a, lui, soif de revanche après avoir manqué de peu son premier titre de champion du monde l'année passée. Il ne faut pas non plus oublier George Russell (Mercedes), sixième du général la saison dernière.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber